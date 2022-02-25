08:28 25.02.2022 (обновлено: 08:47 25.02.2022)
В Минэнерго Турции допустили рост цен на российский газ
Минэнерго Турции: проблем с поставками российского газа нет, но цены могут вырасти
Компрессорная станция "Русская"
АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Проблем в поставках российского газа в Турцию в связи с ситуацией на Украине нет, но цены могут вырасти, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
"Есть определенные договоренности с "Газпромом", все идет по контракту, проблем в поставках нет", - привел слова министра телеканал TGRT Haber.
Однако, по словам министра, ситуация на Украине может отразиться на ценах на "голубое топливо". "Цены могут вырасти", - сказал он.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова