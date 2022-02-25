https://ria.ru/20220225/gaz-1774947434.html

В Минэнерго Турции допустили рост цен на российский газ

В Минэнерго Турции допустили рост цен на российский газ - РИА Новости, 25.02.2022

В Минэнерго Турции допустили рост цен на российский газ

Проблем в поставках российского газа в Турцию в связи с ситуацией на Украине нет, но цены могут вырасти, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:28

2022-02-25T08:28

2022-02-25T08:47

экономика

россия

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турция

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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Проблем в поставках российского газа в Турцию в связи с ситуацией на Украине нет, но цены могут вырасти, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез."Есть определенные договоренности с "Газпромом", все идет по контракту, проблем в поставках нет", - привел слова министра телеканал TGRT Haber.Однако, по словам министра, ситуация на Украине может отразиться на ценах на "голубое топливо". "Цены могут вырасти", - сказал он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/gaz-1774945640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, в мире, турция