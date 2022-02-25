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В Минэнерго Турции допустили рост цен на российский газ
В Минэнерго Турции допустили рост цен на российский газ - РИА Новости, 25.02.2022
В Минэнерго Турции допустили рост цен на российский газ
Проблем в поставках российского газа в Турцию в связи с ситуацией на Украине нет, но цены могут вырасти, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:28
2022-02-25T08:47
экономика
россия
в мире
турция
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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Проблем в поставках российского газа в Турцию в связи с ситуацией на Украине нет, но цены могут вырасти, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез."Есть определенные договоренности с "Газпромом", все идет по контракту, проблем в поставках нет", - привел слова министра телеканал TGRT Haber.Однако, по словам министра, ситуация на Украине может отразиться на ценах на "голубое топливо". "Цены могут вырасти", - сказал он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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экономика, россия, в мире, турция
08:28 25.02.2022 (обновлено: 08:47 25.02.2022)
 
В Минэнерго Турции допустили рост цен на российский газ

Минэнерго Турции: проблем с поставками российского газа нет, но цены могут вырасти

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская"
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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Проблем в поставках российского газа в Турцию в связи с ситуацией на Украине нет, но цены могут вырасти, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
"Есть определенные договоренности с "Газпромом", все идет по контракту, проблем в поставках нет", - привел слова министра телеканал TGRT Haber.
Однако, по словам министра, ситуация на Украине может отразиться на ценах на "голубое топливо". "Цены могут вырасти", - сказал он.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
08:00В мире
Аналитик допустила рекордный скачок цен на газ в Европе в ближайшие часы
Опубликовано: Влада Копылова
 
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