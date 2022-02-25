Глава ЕК заявила, что зимой у Евросоюза будет достаточно газа

"Мы сегодня слишком зависимы от российских ископаемых видов топлива. "Газпром" показал себя как ненадёжного поставщика. Мы должны сделать все, чтобы сократить зависимость от российского газа, нефти, угля. В последние недели мы активно работали, чтобы дойти до уровня, когда мы можем сказать, что на эту зиму у нас было бы достаточно поставок газа из других мест, в том числе СПГ от надежных поставщиков, если президент (России Владимир) Путин полностью отключит нас от российского газа", - сказала она.