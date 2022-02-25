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Глава ЕК заявила, что зимой у Евросоюза будет достаточно газа
Глава ЕК заявила, что зимой у Евросоюза будет достаточно газа - РИА Новости, 25.02.2022
Глава ЕК заявила, что зимой у Евросоюза будет достаточно газа
Нынешней зимой у Евросоюза будет достаточно газа, в том числе за счёт СПГ, если Россия решит полностью остановить поставки, сказала глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T06:19
2022-02-25T06:20
еврокомиссия
в мире
россия
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Нынешней зимой у Евросоюза будет достаточно газа, в том числе за счёт СПГ, если Россия решит полностью остановить поставки, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.Однако это краткосрочная перспектива, добавила глава ЕК."В среднесрочной и долгосрочной перспективах мы должны создать чёткую стратегию (с учётом) негативного опыта прошлого года, как стать полностью независимыми от российского ископаемого топлива", - сказала она.
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еврокомиссия, в мире, россия
06:19 25.02.2022 (обновлено: 06:20 25.02.2022)
 
Глава ЕК заявила, что зимой у Евросоюза будет достаточно газа

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что зимой у Евросоюза будет достаточно газа

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Нынешней зимой у Евросоюза будет достаточно газа, в том числе за счёт СПГ, если Россия решит полностью остановить поставки, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
"Мы сегодня слишком зависимы от российских ископаемых видов топлива. "Газпром" показал себя как ненадёжного поставщика. Мы должны сделать все, чтобы сократить зависимость от российского газа, нефти, угля. В последние недели мы активно работали, чтобы дойти до уровня, когда мы можем сказать, что на эту зиму у нас было бы достаточно поставок газа из других мест, в том числе СПГ от надежных поставщиков, если президент (России Владимир) Путин полностью отключит нас от российского газа", - сказала она.
Однако это краткосрочная перспектива, добавила глава ЕК.
"В среднесрочной и долгосрочной перспективах мы должны создать чёткую стратегию (с учётом) негативного опыта прошлого года, как стать полностью независимыми от российского ископаемого топлива", - сказала она.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
06:03
ЕС отменит "привилегированный" въезд для российских дипломатов
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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