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https://ria.ru/20220225/gabyshev-1774995358.html
Якутскому "шаману" Габышеву смягчили тип стационара для лечения
Якутскому "шаману" Габышеву смягчили тип стационара для лечения - РИА Новости, 25.02.2022
Якутскому "шаману" Габышеву смягчили тип стационара для лечения
Суд в Новосибирске смягчил "шаману" Александру Габышеву тип стационара, где он будет проходить принудительное лечение, его отправят в другой регион в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:44
2022-02-25T23:42
происшествия
москва
новосибирск
якутск
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ЯКУТСК, 25 фев — РИА Новости. Суд в Новосибирске смягчил "шаману" Александру Габышеву тип стационара, где он будет проходить принудительное лечение, его отправят в другой регион в специализированный стационар без интенсивного наблюдения, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.Суд в пятницу вынес решение по дальнейшему лечению Габышева. "Сегодня состоялось выездное судебное заседание Заельцовского суда города Новосибирска, по результатам рассмотрения которого принято решение о некотором смягчении типа стационара — из специализированного стационара с интенсивным наблюдением в специализированный стационар, то есть без интенсивного наблюдения", — сказала Тимофеева.Со слов адвоката, несмотря на решение суда, защита считает, что Габышев по состоянию здоровья не нуждается в принудительном лечении. "После вступления постановления суда в силу и ряда формальностей Александра переместят из Новосибирска в другой регион, уже без конвоя ФСИН и этапирования через СИЗО", — добавила правозащитница.Ранее сообщалось, что медицинские документы якутского "шамана" Габышева направлены в Заельцовский районный суд Новосибирска, которому предстоит решить, целесообразно ли его и дальше держать в закрытой психбольнице с интенсивным наблюдением, куда он был направлен судом в октябре 2021 года.Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря 2020-го, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. "Шаман" прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
https://ria.ru/20220121/gabyshev-1768868516.html
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происшествия, москва, новосибирск, якутск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
11:44 25.02.2022 (обновлено: 23:42 25.02.2022)
 
Якутскому "шаману" Габышеву смягчили тип стационара для лечения

Суд смягчил якутскому "шаману" Габышеву тип стационара для лечения

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 25 фев — РИА Новости. Суд в Новосибирске смягчил "шаману" Александру Габышеву тип стационара, где он будет проходить принудительное лечение, его отправят в другой регион в специализированный стационар без интенсивного наблюдения, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.
Суд в пятницу вынес решение по дальнейшему лечению Габышева. "Сегодня состоялось выездное судебное заседание Заельцовского суда города Новосибирска, по результатам рассмотрения которого принято решение о некотором смягчении типа стационара — из специализированного стационара с интенсивным наблюдением в специализированный стационар, то есть без интенсивного наблюдения", — сказала Тимофеева.
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Суд решит, нужно ли продолжать держать "шамана" Габышева в больнице
Со слов адвоката, несмотря на решение суда, защита считает, что Габышев по состоянию здоровья не нуждается в принудительном лечении. "После вступления постановления суда в силу и ряда формальностей Александра переместят из Новосибирска в другой регион, уже без конвоя ФСИН и этапирования через СИЗО", — добавила правозащитница.
Ранее сообщалось, что медицинские документы якутского "шамана" Габышева направлены в Заельцовский районный суд Новосибирска, которому предстоит решить, целесообразно ли его и дальше держать в закрытой психбольнице с интенсивным наблюдением, куда он был направлен судом в октябре 2021 года.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря 2020-го, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. "Шаман" прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября 2021, 15:52
"Шамана" Габышева направили на лечение в психбольницу
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ПроисшествияМоскваНовосибирскЯкутскФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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