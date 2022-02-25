11:44 25.02.2022 (обновлено: 23:42 25.02.2022)
Якутскому "шаману" Габышеву смягчили тип стационара для лечения
Суд смягчил якутскому "шаману" Габышеву тип стационара для лечения
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ЯКУТСК, 25 фев — РИА Новости. Суд в Новосибирске смягчил "шаману" Александру Габышеву тип стационара, где он будет проходить принудительное лечение, его отправят в другой регион в специализированный стационар без интенсивного наблюдения, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.
Суд в пятницу вынес решение по дальнейшему лечению Габышева. "Сегодня состоялось выездное судебное заседание Заельцовского суда города Новосибирска, по результатам рассмотрения которого принято решение о некотором смягчении типа стационара — из специализированного стационара с интенсивным наблюдением в специализированный стационар, то есть без интенсивного наблюдения", — сказала Тимофеева.
Со слов адвоката, несмотря на решение суда, защита считает, что Габышев по состоянию здоровья не нуждается в принудительном лечении. "После вступления постановления суда в силу и ряда формальностей Александра переместят из Новосибирска в другой регион, уже без конвоя ФСИН и этапирования через СИЗО", — добавила правозащитница.
Ранее сообщалось, что медицинские документы якутского "шамана" Габышева направлены в Заельцовский районный суд Новосибирска, которому предстоит решить, целесообразно ли его и дальше держать в закрытой психбольнице с интенсивным наблюдением, куда он был направлен судом в октябре 2021 года.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря 2020-го, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. "Шаман" прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
4 октября 2021, 15:52"Шамана" Габышева направили на лечение в психбольницу
Опубликовано: Дарья Буймова