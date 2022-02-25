https://ria.ru/20220225/gabyshev-1774995358.html

Якутскому "шаману" Габышеву смягчили тип стационара для лечения

Якутскому "шаману" Габышеву смягчили тип стационара для лечения - РИА Новости, 25.02.2022

Якутскому "шаману" Габышеву смягчили тип стационара для лечения

Суд в Новосибирске смягчил "шаману" Александру Габышеву тип стационара, где он будет проходить принудительное лечение, его отправят в другой регион в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:44

2022-02-25T11:44

2022-02-25T23:42

происшествия

москва

новосибирск

якутск

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ЯКУТСК, 25 фев — РИА Новости. Суд в Новосибирске смягчил "шаману" Александру Габышеву тип стационара, где он будет проходить принудительное лечение, его отправят в другой регион в специализированный стационар без интенсивного наблюдения, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.Суд в пятницу вынес решение по дальнейшему лечению Габышева. "Сегодня состоялось выездное судебное заседание Заельцовского суда города Новосибирска, по результатам рассмотрения которого принято решение о некотором смягчении типа стационара — из специализированного стационара с интенсивным наблюдением в специализированный стационар, то есть без интенсивного наблюдения", — сказала Тимофеева.Со слов адвоката, несмотря на решение суда, защита считает, что Габышев по состоянию здоровья не нуждается в принудительном лечении. "После вступления постановления суда в силу и ряда формальностей Александра переместят из Новосибирска в другой регион, уже без конвоя ФСИН и этапирования через СИЗО", — добавила правозащитница.Ранее сообщалось, что медицинские документы якутского "шамана" Габышева направлены в Заельцовский районный суд Новосибирска, которому предстоит решить, целесообразно ли его и дальше держать в закрытой психбольнице с интенсивным наблюдением, куда он был направлен судом в октябре 2021 года.Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря 2020-го, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. "Шаман" прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.

https://ria.ru/20220121/gabyshev-1768868516.html

https://ria.ru/20211004/gabyshev-1753021069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, новосибирск, якутск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)