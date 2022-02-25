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Цены фьючерсов на газ в Европе упали на 27%

Цены фьючерсов на газ в Европе упали на 27% - РИА Новости, 25.02.2022

Цены фьючерсов на газ в Европе упали на 27%

Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе в пятницу резко ускорила темпы снижения, падает почти на 25%, ниже 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:15

2022-02-25T12:15

2022-02-25T12:18

экономика

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе в пятницу резко ускорила темпы снижения, падает почти на 25%, ниже 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.По данным на 11.58 мск мартовский фьючерс по индексу TTF дешевеет на 23,8%, до 1185 долларов за тысячу кубометров. Пока ценовой минимум составил 1118 долларов, что на 28,1% ниже расчетной цены накануне - 1555,5 доллара.Цены на газ в последние дни на фоне усиления внешнеполитических рисков резко подскочили. Фьючерсы на газ по индексу TTF на торгах 24 февраля дорожали более чем на 60%, примерно до 1650 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию снизили темпы роста до уровня чуть выше 1360 долларов.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия