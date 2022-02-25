https://ria.ru/20220225/feyki-1775112154.html
Генпрокуратура предупредила об ответственности за фейки об операции России
Генпрокуратура предупредила об ответственности за фейки об операции России - РИА Новости, 25.02.2022
Генпрокуратура предупредила об ответственности за фейки об операции России
Генеральная прокуратура РФ предупредила об ответственности за распространение фейков о событиях, связанных со специальной операцией России по защите ДНР и ЛНР,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:20
2022-02-25T17:20
2022-02-25T17:28
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ предупредила об ответственности за распространение фейков о событиях, связанных со специальной операцией России по защите ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства."Генпрокуратурой России принимаются меры по пресечению распространения фейков о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР. В случае размещения в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности, и других неблагоприятных последствий, Генеральная прокуратура России направляет в Роскомнадзор требование о внесудебной блокировке такой информации", - говорится в сообщении.По информации ведомства, Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры России принимает меры "по пресечению распространения фейков о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР".Распространение недостоверной общественно значимой информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса об административных правонарушениях, в виде штрафа.
https://ria.ru/20220224/poteri-1774684564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
17:20 25.02.2022 (обновлено: 17:28 25.02.2022)
Генпрокуратура предупредила об ответственности за фейки об операции России
Генпрокуратура предупредила об ответственности за фейки о спецоперации России