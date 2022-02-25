https://ria.ru/20220225/facebook-1775187042.html

Роскомнадзор сообщил о замедлении трафика Facebook в России

Роскомнадзор сообщил о замедлении трафика Facebook в России - РИА Новости, 25.02.2022

Роскомнадзор сообщил о замедлении трафика Facebook в России

В отношении Facebook принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика, сообщается на сайте Роскомнадзора. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T23:31

2022-02-25T23:31

2022-02-25T23:41

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

россия

технологии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В отношении Facebook принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика, сообщается на сайте Роскомнадзора."В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что интернет-компания Meta Platforms не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД РФ принято решение о признании Facebook причастной к нарушению прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.

https://ria.ru/20220225/meta-1775175635.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, технологии