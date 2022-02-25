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Роскомнадзор сообщил о замедлении трафика Facebook в России
Роскомнадзор сообщил о замедлении трафика Facebook в России - РИА Новости, 25.02.2022
Роскомнадзор сообщил о замедлении трафика Facebook в России
В отношении Facebook принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика, сообщается на сайте Роскомнадзора. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T23:31
2022-02-25T23:41
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
технологии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В отношении Facebook принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика, сообщается на сайте Роскомнадзора."В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что интернет-компания Meta Platforms не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД РФ принято решение о признании Facebook причастной к нарушению прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.
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facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, технологии
23:31 25.02.2022 (обновлено: 23:41 25.02.2022)
 
Роскомнадзор сообщил о замедлении трафика Facebook в России

Роскомнадзор: в отношении Facebook принимаются меры частичного ограничения доступа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В отношении Facebook принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика, сообщается на сайте Роскомнадзора.
"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что интернет-компания Meta Platforms не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".
Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД РФ принято решение о признании Facebook причастной к нарушению прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 22:07
Meta отказалась выполнять требование российских властей
Опубликовано: Наталья Макарова
 
FacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоРоссияТехнологии
 
 
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