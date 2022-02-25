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В работе Facebook произошел глобальный сбой
В работе Facebook произошел глобальный сбой - РИА Новости, 25.02.2022
В работе Facebook произошел глобальный сбой
Пользователи сервиса Facebook из ряда стран жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:36
2022-02-25T20:37
в мире
технологии
марк цукерберг
сша
россия
франция
facebook
германия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пользователи сервиса Facebook из ряда стран жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Проблемы начались в 19.30 мск. По данным Downdetector, большинство пользователей (49%) жалуются на проблемы с работой веб-сайта, 47% - на работу приложения, 5% - на проблему с авторизацией. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции США и ряда других стран.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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в мире, технологии, марк цукерберг, сша, россия, франция, facebook, германия, meta (метавселенная)
20:36 25.02.2022 (обновлено: 20:37 25.02.2022)
 
В работе Facebook произошел глобальный сбой

Пользователи Facebook по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пользователи сервиса Facebook из ряда стран жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Проблемы начались в 19.30 мск. По данным Downdetector, большинство пользователей (49%) жалуются на проблемы с работой веб-сайта, 47% - на работу приложения, 5% - на проблему с авторизацией. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции США и ряда других стран.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 19:26
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреТехнологииМарк ЦукербергСШАРоссияФранцияFacebookГерманияMeta (метавселенная)
 
 
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