https://ria.ru/20220225/facebook-1775162183.html
В работе Facebook произошел глобальный сбой
В работе Facebook произошел глобальный сбой - РИА Новости, 25.02.2022
В работе Facebook произошел глобальный сбой
Пользователи сервиса Facebook из ряда стран жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:36
2022-02-25T20:36
2022-02-25T20:37
в мире
технологии
марк цукерберг
сша
россия
франция
facebook
германия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пользователи сервиса Facebook из ряда стран жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Проблемы начались в 19.30 мск. По данным Downdetector, большинство пользователей (49%) жалуются на проблемы с работой веб-сайта, 47% - на работу приложения, 5% - на проблему с авторизацией. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции США и ряда других стран.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20220225/facebook-1775149667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, марк цукерберг, сша, россия, франция, facebook, германия, meta (метавселенная)
20:36 25.02.2022 (обновлено: 20:37 25.02.2022)
В работе Facebook произошел глобальный сбой
Пользователи Facebook по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса