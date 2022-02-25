https://ria.ru/20220225/facebook-1775162183.html

В работе Facebook произошел глобальный сбой

В работе Facebook произошел глобальный сбой - РИА Новости, 25.02.2022

В работе Facebook произошел глобальный сбой

Пользователи сервиса Facebook из ряда стран жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:36

2022-02-25T20:36

2022-02-25T20:37

в мире

технологии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пользователи сервиса Facebook из ряда стран жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Проблемы начались в 19.30 мск. По данным Downdetector, большинство пользователей (49%) жалуются на проблемы с работой веб-сайта, 47% - на работу приложения, 5% - на проблему с авторизацией. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции США и ряда других стран.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20220225/facebook-1775149667.html

сша

россия

франция

германия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, технологии, марк цукерберг, сша, россия, франция, facebook, германия, meta (метавселенная)