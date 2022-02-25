https://ria.ru/20220225/facebook-1775159106.html
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Facebook
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Facebook - РИА Новости, 25.02.2022
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Facebook
Наложенные Роскомнадзором в пятницу ограничения на Facebook будут устранены, если социальная сеть устранит все нарушения - в первую очередь разблокирует доступ... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:22
2022-02-25T20:22
2022-02-25T20:22
общество
технологии
россия
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Наложенные Роскомнадзором в пятницу ограничения на Facebook будут устранены, если социальная сеть устранит все нарушения - в первую очередь разблокирует доступ к четырем российским СМИ, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.Ранее сообщалось, что интернет-компания Meta Platforms не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру"."Важно, что, если Facebook устранит все нарушения (в первую очередь - разблокировав доступ к четырем российским СМИ), ограничения будут сняты", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале, добавив, что, как один из авторов закона о противодействии интернет-цензуре, в рамках которого и осуществляется ограничение трафика, он "полностью поддерживает решение Роскомнадзора".
https://ria.ru/20220225/facebook-1775151885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Facebook
Депутат Хинштейн: ограничения с Facebook снимут после разблокировки доступа к четырем СМИ