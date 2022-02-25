https://ria.ru/20220225/facebook-1775151885.html

Генпрокуратура признала Facebook причастной к нарушениям прав россиян

Генпрокуратура признала Facebook причастной к нарушениям прав россиян - РИА Новости, 25.02.2022

Генпрокуратура признала Facebook причастной к нарушениям прав россиян

Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:38

2022-02-25T19:38

2022-02-25T20:02

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

facebook

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общество

технологии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, сообщает пресс-служба ведомства."В связи с дискриминационными действиями администрации социальной сети Facebook американской компании Meta Platforms Inc. по введению ограничений в отношении аккаунтов российских СМИ – сетевых изданий "Звезда", "Лента.Ру", "Газета.Ру" и "РИА Новости", Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации", - говорится в сообщении."Указанными действиями владельцев интернет-ресурса неправомерно ограничено распространение пользователями сети Интернет общественно значимой информации на территории Российской Федерации (в том числе сообщений и материалов зарегистрированных средств массовой информации) в связи с введением иностранными государствами политических и экономических санкций в отношении Российской Федерации, чем нарушено предусмотренное статьей 29 Конституции Российской Федерации право граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение Генпрокуратуры о признании Facebook причастной к нарушениям прав и свобод граждан России влечет внесение социальной сети в соответствующий перечень Роскомнадзора и, в случае неустранения допущенных нарушений, принятие предусмотренных законодательством РФ мер по ограничению полностью или частично доступа к данному информационному ресурсу с использованием технических средств противодействия угрозам.

https://ria.ru/20220225/feyki-1775112154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, россия, общество, технологии