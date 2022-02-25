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Генпрокуратура признала Facebook причастной к нарушениям прав россиян
Генпрокуратура признала Facebook причастной к нарушениям прав россиян - РИА Новости, 25.02.2022
Генпрокуратура признала Facebook причастной к нарушениям прав россиян
Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:38
2022-02-25T20:02
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
facebook
россия
общество
технологии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, сообщает пресс-служба ведомства."В связи с дискриминационными действиями администрации социальной сети Facebook американской компании Meta Platforms Inc. по введению ограничений в отношении аккаунтов российских СМИ – сетевых изданий "Звезда", "Лента.Ру", "Газета.Ру" и "РИА Новости", Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации", - говорится в сообщении."Указанными действиями владельцев интернет-ресурса неправомерно ограничено распространение пользователями сети Интернет общественно значимой информации на территории Российской Федерации (в том числе сообщений и материалов зарегистрированных средств массовой информации) в связи с введением иностранными государствами политических и экономических санкций в отношении Российской Федерации, чем нарушено предусмотренное статьей 29 Конституции Российской Федерации право граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение Генпрокуратуры о признании Facebook причастной к нарушениям прав и свобод граждан России влечет внесение социальной сети в соответствующий перечень Роскомнадзора и, в случае неустранения допущенных нарушений, принятие предусмотренных законодательством РФ мер по ограничению полностью или частично доступа к данному информационному ресурсу с использованием технических средств противодействия угрозам.
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генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, россия, общество, технологии
19:38 25.02.2022 (обновлено: 20:02 25.02.2022)
 
Генпрокуратура признала Facebook причастной к нарушениям прав россиян

Генпрокуратура признала Facebook причастной к нарушениям прав и свобод россиян

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с дискриминационными действиями администрации социальной сети Facebook американской компании Meta Platforms Inc. по введению ограничений в отношении аккаунтов российских СМИ – сетевых изданий "Звезда", "Лента.Ру", "Газета.Ру" и "РИА Новости", Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации", - говорится в сообщении.
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"Указанными действиями владельцев интернет-ресурса неправомерно ограничено распространение пользователями сети Интернет общественно значимой информации на территории Российской Федерации (в том числе сообщений и материалов зарегистрированных средств массовой информации) в связи с введением иностранными государствами политических и экономических санкций в отношении Российской Федерации, чем нарушено предусмотренное статьей 29 Конституции Российской Федерации право граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение Генпрокуратуры о признании Facebook причастной к нарушениям прав и свобод граждан России влечет внесение социальной сети в соответствующий перечень Роскомнадзора и, в случае неустранения допущенных нарушений, принятие предусмотренных законодательством РФ мер по ограничению полностью или частично доступа к данному информационному ресурсу с использованием технических средств противодействия угрозам.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Генеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)FacebookРоссияОбществоТехнологии
 
 
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