19:38 25.02.2022 (обновлено: 20:02 25.02.2022)
Генпрокуратура признала Facebook причастной к нарушениям прав россиян
Генпрокуратура признала Facebook причастной к нарушениям прав и свобод россиян
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с дискриминационными действиями администрации социальной сети Facebook американской компании Meta Platforms Inc. по введению ограничений в отношении аккаунтов российских СМИ – сетевых изданий "Звезда", "Лента.Ру", "Газета.Ру" и "РИА Новости", Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации", - говорится в сообщении.
"Указанными действиями владельцев интернет-ресурса неправомерно ограничено распространение пользователями сети Интернет общественно значимой информации на территории Российской Федерации (в том числе сообщений и материалов зарегистрированных средств массовой информации) в связи с введением иностранными государствами политических и экономических санкций в отношении Российской Федерации, чем нарушено предусмотренное статьей 29 Конституции Российской Федерации право граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение Генпрокуратуры о признании Facebook причастной к нарушениям прав и свобод граждан России влечет внесение социальной сети в соответствующий перечень Роскомнадзора и, в случае неустранения допущенных нарушений, принятие предусмотренных законодательством РФ мер по ограничению полностью или частично доступа к данному информационному ресурсу с использованием технических средств противодействия угрозам.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев