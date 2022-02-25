https://ria.ru/20220225/facebook-1775149667.html

Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook

Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook - РИА Новости, 25.02.2022

Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook

В России с 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook, заявил Роскомнадзор. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:26

2022-02-25T19:26

2022-02-25T20:09

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России с 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook, заявил Роскомнадзор."Двадцать пятого февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России", — говорится в сообщении.Накануне Facebook наложил ограничения на 90 дней на страницу РИА Новости за распространение "ложной информации" — пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала это вопиющим нарушением свободы слова. Кроме того, за сутки цензуре подверглись материалы четырех российских СМИ — "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру".Как отметили в Генпрокуратуре, таким образом Facebook неправомерно ограничил распространение общественно значимой информации из-за введения антироссийских санкций и тем самым нарушил "право граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом", предусмотренное 29-й статьей Конституции.Facebook внесут в соответствующий перечень Роскомнадзора. Если соцсеть не устранит нарушения, доступ к ней полностью или частично ограничат. Как заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, если социальная сеть устранит все нарушения — в первую очередь разблокирует доступ к четырем российским СМИ — принятые меры отменят.По информации ведомства, в последнее время участились случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. Роскомнадзор призвал российских пользователей регистрироваться и использовать национальные ресурсы и социальные сети.

https://ria.ru/20220224/facebook-1774836138.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)