https://ria.ru/20220225/facebook-1775149667.html
Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook
Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook - РИА Новости, 25.02.2022
Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook
В России с 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook, заявил Роскомнадзор. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:26
2022-02-25T19:26
2022-02-25T20:09
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России с 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook, заявил Роскомнадзор."Двадцать пятого февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России", — говорится в сообщении.Накануне Facebook наложил ограничения на 90 дней на страницу РИА Новости за распространение "ложной информации" — пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала это вопиющим нарушением свободы слова. Кроме того, за сутки цензуре подверглись материалы четырех российских СМИ — "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру".Как отметили в Генпрокуратуре, таким образом Facebook неправомерно ограничил распространение общественно значимой информации из-за введения антироссийских санкций и тем самым нарушил "право граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом", предусмотренное 29-й статьей Конституции.Facebook внесут в соответствующий перечень Роскомнадзора. Если соцсеть не устранит нарушения, доступ к ней полностью или частично ограничат. Как заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, если социальная сеть устранит все нарушения — в первую очередь разблокирует доступ к четырем российским СМИ — принятые меры отменят.По информации ведомства, в последнее время участились случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. Роскомнадзор призвал российских пользователей регистрироваться и использовать национальные ресурсы и социальные сети.
https://ria.ru/20220224/facebook-1774836138.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
19:26 25.02.2022 (обновлено: 20:09 25.02.2022)
Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook
Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook с 25 февраля
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России с 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook, заявил Роскомнадзор.
"Двадцать пятого февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России", — говорится в сообщении.
Накануне Facebook наложил ограничения на 90 дней на страницу РИА Новости за распространение "ложной информации" — пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала это вопиющим нарушением свободы слова. Кроме того, за сутки цензуре подверглись материалы четырех российских СМИ — "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру".
Как отметили в Генпрокуратуре, таким образом Facebook неправомерно ограничил распространение общественно значимой информации из-за введения антироссийских санкций и тем самым нарушил "право граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом", предусмотренное 29-й статьей Конституции.
Facebook внесут в соответствующий перечень Роскомнадзора. Если соцсеть не устранит нарушения, доступ к ней полностью или частично ограничат. Как заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, если социальная сеть устранит все нарушения — в первую очередь разблокирует доступ к четырем российским СМИ — принятые меры отменят.
По информации ведомства, в последнее время участились случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. Роскомнадзор призвал российских пользователей регистрироваться и использовать национальные ресурсы и социальные сети.