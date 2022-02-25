17:14 25.02.2022 (обновлено: 17:26 25.02.2022)
Страны ЕС не достигли консенсуса по вопросу отключения России от SWIFT
Страны Евросоюза не достигли консенсуса по вопросу отключения России от SWIFT
БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Страны Евросоюза не достигли консенсуса по вопросу отключения России от системы SWIFT, но эта мера остается на столе, заявил в эфире телеканала "Франс 24" представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы решаем единогласно. И единство в тот момент не было достигнуто. Но это не означает, что оно не может быть достигнуто в будущем. Все варианты действий на столе. Но данная мера не достигла достаточно консенсуса, чтобы быть принятой сегодня", - сказал он, отвечая на вопрос телеведущей о том, почему страны ЕС не смогли достичь консенсуса по вопросу отключения России от системы SWIFT.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
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Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Опубликовано: Влада Копылова