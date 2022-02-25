https://ria.ru/20220225/evrosoyuz-1775110029.html

Страны ЕС не достигли консенсуса по вопросу отключения России от SWIFT

Страны ЕС не достигли консенсуса по вопросу отключения России от SWIFT - РИА Новости, 25.02.2022

Страны ЕС не достигли консенсуса по вопросу отключения России от SWIFT

Страны Евросоюза не достигли консенсуса по вопросу отключения России от системы SWIFT, но эта мера остается на столе, заявил в эфире телеканала "Франс 24"... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:14

2022-02-25T17:14

2022-02-25T17:26

санкции в отношении россии

swift

экономика

россия

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Страны Евросоюза не достигли консенсуса по вопросу отключения России от системы SWIFT, но эта мера остается на столе, заявил в эфире телеканала "Франс 24" представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель."Мы решаем единогласно. И единство в тот момент не было достигнуто. Но это не означает, что оно не может быть достигнуто в будущем. Все варианты действий на столе. Но данная мера не достигла достаточно консенсуса, чтобы быть принятой сегодня", - сказал он, отвечая на вопрос телеведущей о том, почему страны ЕС не смогли достичь консенсуса по вопросу отключения России от системы SWIFT.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775083103.html

https://ria.ru/20220225/swift-1775007632.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, swift, экономика, россия, жозеп боррель, евросоюз