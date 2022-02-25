https://ria.ru/20220225/evro-1775060337.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 4,17 рубля

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 4,17 рубля - РИА Новости, 25.02.2022

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 4,17 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 4,1694 рубля, до 93,5994 рубля, курс доллара - на 3,3803 рубля, до... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:47

2022-02-25T14:47

2022-02-25T14:57

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

евро

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 4,1694 рубля, до 93,5994 рубля, курс доллара - на 3,3803 рубля, до 83,5485 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 3,7354 рубля, составив 88,0714 рубля.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евро, экономика, центральный банк рф (цб рф), доллар