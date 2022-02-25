https://ria.ru/20220225/evro-1775060337.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 4,17 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 4,17 рубля - РИА Новости, 25.02.2022
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 4,17 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 4,1694 рубля, до 93,5994 рубля, курс доллара - на 3,3803 рубля, до... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:47
2022-02-25T14:47
2022-02-25T14:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
экономика
центральный банк рф (цб рф)
доллар
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 4,1694 рубля, до 93,5994 рубля, курс доллара - на 3,3803 рубля, до 83,5485 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 3,7354 рубля, составив 88,0714 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евро, экономика, центральный банк рф (цб рф), доллар
14:47 25.02.2022 (обновлено: 14:57 25.02.2022)
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 4,17 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 93,6 рубля