https://ria.ru/20220225/evrazes-1775133206.html

Мишустин заявил, что Россия будет устранять барьеры для бизнеса в ЕврАзЭС

Мишустин заявил, что Россия будет устранять барьеры для бизнеса в ЕврАзЭС - РИА Новости, 25.02.2022

Мишустин заявил, что Россия будет устранять барьеры для бизнеса в ЕврАзЭС

Россия будет устранять барьеры для бизнеса на пространстве ЕврАзЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:21

2022-02-25T18:21

2022-02-25T18:21

украина

владимир путин

сша

россия

втб

аэрофлот

сбербанк россии

северный поток — 2

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия будет устранять барьеры для бизнеса на пространстве ЕврАзЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня завершился рабочий визит в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, прежде всего мы детально обсуждали актуальную тему евразийской интеграции, договорились наращивать кооперацию в промышленной сфере, ускоряем внедрение механизма прослеживаемости товаров, ввезённых на территорию ЕврАзЭС… Еще один вектор совестной деятельности - это развитие электронной торговли на пространстве ЕврАзЭС, мы будем и дальше устранять барьеры для наших предпринимателей на этом направлении", - сказал Мишустин в ходе совещания о текущей экономической ситуации.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220225/osk-1775052580.html

https://ria.ru/20220225/swift-1775104197.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, владимир путин, сша, россия, втб, аэрофлот, сбербанк россии, северный поток — 2, в мире