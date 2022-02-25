Мишустин заявил, что Россия будет устранять барьеры для бизнеса в ЕврАзЭС
Мишустин заявил, что Россия будет устранять барьеры для бизнеса на пространстве ЕврАзЭС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия будет устранять барьеры для бизнеса на пространстве ЕврАзЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня завершился рабочий визит в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, прежде всего мы детально обсуждали актуальную тему евразийской интеграции, договорились наращивать кооперацию в промышленной сфере, ускоряем внедрение механизма прослеживаемости товаров, ввезённых на территорию ЕврАзЭС… Еще один вектор совестной деятельности - это развитие электронной торговли на пространстве ЕврАзЭС, мы будем и дальше устранять барьеры для наших предпринимателей на этом направлении", - сказал Мишустин в ходе совещания о текущей экономической ситуации.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Опубликовано: Петр Попадюк