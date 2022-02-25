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Мишустин заявил, что Россия будет устранять барьеры для бизнеса в ЕврАзЭС
Мишустин заявил, что Россия будет устранять барьеры для бизнеса в ЕврАзЭС - РИА Новости, 25.02.2022
Мишустин заявил, что Россия будет устранять барьеры для бизнеса в ЕврАзЭС
Россия будет устранять барьеры для бизнеса на пространстве ЕврАзЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:21
2022-02-25T18:21
украина
владимир путин
сша
россия
втб
аэрофлот
сбербанк россии
северный поток — 2
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия будет устранять барьеры для бизнеса на пространстве ЕврАзЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня завершился рабочий визит в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, прежде всего мы детально обсуждали актуальную тему евразийской интеграции, договорились наращивать кооперацию в промышленной сфере, ускоряем внедрение механизма прослеживаемости товаров, ввезённых на территорию ЕврАзЭС… Еще один вектор совестной деятельности - это развитие электронной торговли на пространстве ЕврАзЭС, мы будем и дальше устранять барьеры для наших предпринимателей на этом направлении", - сказал Мишустин в ходе совещания о текущей экономической ситуации.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
https://ria.ru/20220225/osk-1775052580.html
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украина, владимир путин, сша, россия, втб, аэрофлот, сбербанк россии, северный поток — 2, в мире
18:21 25.02.2022
 
Мишустин заявил, что Россия будет устранять барьеры для бизнеса в ЕврАзЭС

Мишустин заявил, что Россия будет устранять барьеры для бизнеса на пространстве ЕврАзЭС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия будет устранять барьеры для бизнеса на пространстве ЕврАзЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня завершился рабочий визит в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, прежде всего мы детально обсуждали актуальную тему евразийской интеграции, договорились наращивать кооперацию в промышленной сфере, ускоряем внедрение механизма прослеживаемости товаров, ввезённых на территорию ЕврАзЭС… Еще один вектор совестной деятельности - это развитие электронной торговли на пространстве ЕврАзЭС, мы будем и дальше устранять барьеры для наших предпринимателей на этом направлении", - сказал Мишустин в ходе совещания о текущей экономической ситуации.
Рабочие Объединенной судостроительной корпорации - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 14:22
В ОСК заявили, что санкции Великобритании не отразятся на сроках и качестве
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:51
Отключение от SWIFT не входит в подготовленные санкции, сообщил Блумберг
Опубликовано: Петр Попадюк
 
УкраинаВладимир ПутинСШАРоссияВТБАэрофлотСбербанк РоссииСеверный поток — 2В мире
 
 
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