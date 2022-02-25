https://ria.ru/20220225/estoniya-1775091328.html

Эстония направит Украине дополнительную военную помощь

Эстония направит Украине дополнительную военную помощь - РИА Новости, 25.02.2022

Эстония направит Украине дополнительную военную помощь

Эстония направит Украине дополнительную военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin и зенитных боеприпасов, сообщил в пятницу канцлер министерства... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:12

2022-02-25T16:12

2022-02-25T16:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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таллин

киев

чернобыльская аэс

javelin (птрк)

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев - РИА Новости. Эстония направит Украине дополнительную военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin и зенитных боеприпасов, сообщил в пятницу канцлер министерства обороны Кусти Салм."Мы окажем дополнительную военную помощь Украине. Будут поставлены противотанковые ракеты Javelin, зенитные боеприпасы, а также медицинское оборудование, личное снаряжение и 25 тысяч упаковок сухих продуктов", - сказал Салм на пресс-конференции в Таллине.Первая партия американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin была доставлена на Украину 18 февраля.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/izrail-1775087539.html

https://ria.ru/20220225/pomosch-1775053450.html

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таллин

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, таллин, киев, чернобыльская аэс, javelin (птрк)