https://ria.ru/20220225/estoniya-1775091328.html
Эстония направит Украине дополнительную военную помощь
Эстония направит Украине дополнительную военную помощь - РИА Новости, 25.02.2022
Эстония направит Украине дополнительную военную помощь
Эстония направит Украине дополнительную военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin и зенитных боеприпасов, сообщил в пятницу канцлер министерства... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:12
2022-02-25T16:12
2022-02-25T16:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
таллин
киев
чернобыльская аэс
javelin (птрк)
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев - РИА Новости. Эстония направит Украине дополнительную военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin и зенитных боеприпасов, сообщил в пятницу канцлер министерства обороны Кусти Салм."Мы окажем дополнительную военную помощь Украине. Будут поставлены противотанковые ракеты Javelin, зенитные боеприпасы, а также медицинское оборудование, личное снаряжение и 25 тысяч упаковок сухих продуктов", - сказал Салм на пресс-конференции в Таллине.Первая партия американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin была доставлена на Украину 18 февраля.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/izrail-1775087539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, таллин, киев, чернобыльская аэс, javelin (птрк)
Эстония направит Украине дополнительную военную помощь
Эстония направит Украине военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin и боеприпасов
ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев - РИА Новости. Эстония направит Украине дополнительную военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin и зенитных боеприпасов, сообщил в пятницу канцлер министерства обороны Кусти Салм.
"Мы окажем дополнительную военную помощь Украине
. Будут поставлены противотанковые ракеты Javelin
, зенитные боеприпасы, а также медицинское оборудование, личное снаряжение и 25 тысяч упаковок сухих продуктов", - сказал Салм на пресс-конференции в Таллине
.
Первая партия американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin была доставлена на Украину 18 февраля.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС
взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева
, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Опубликовано: Дарья Буймова