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В Эстонии торговые сети прекратили продажу российских и белорусских товаров

В Эстонии торговые сети прекратили продажу российских и белорусских товаров - РИА Новости, 25.02.2022

В Эстонии торговые сети прекратили продажу российских и белорусских товаров

Эстонский концерн розничной торговли Coop Eesti, по примеру других торговых сетей, объявил в пятницу о прекращении продаж российских и белорусских товаров,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:02

2022-02-25T13:02

2022-02-25T13:02

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев - РИА Новости. Эстонский концерн розничной торговли Coop Eesti, по примеру других торговых сетей, объявил в пятницу о прекращении продаж российских и белорусских товаров, сообщила пресс-служба концерна.Ранее о прекращении торговли продукцией российского и белорусского производства объявили действующие в Эстонии международные торговые сети Rimi и Maxima."Coop решил прекратить продажу российских и белорусских товаров, а также рекламу своих предложений на российских каналах. Мы считаем, что в нынешней ситуации принципиально невозможно продолжать сотрудничество со странами, которые так жестоко решили противостоять демократическому мировому порядку", - говорится в заявлении на сайте Coop Eesti.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, эстония, украина, белоруссия, донбасс