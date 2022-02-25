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Внеочередной совет глав МИД стран ЕС по Украине начнется в 17:00
Внеочередной совет глав МИД стран ЕС по Украине начнется в 17:00 - РИА Новости, 25.02.2022
Внеочередной совет глав МИД стран ЕС по Украине начнется в 17:00
Внеочередной совет Евросоюза по ситуации на Украине начнётся в 17.00 мск в пятницу, ожидается дискуссия с министром иностранных дел Украины, говорится в релизе... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:43
2022-02-25T14:00
в мире
евросоюз
россия
ситуация в днр и лнр
украина
мид украины
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Внеочередной совет Евросоюза по ситуации на Украине начнётся в 17.00 мск в пятницу, ожидается дискуссия с министром иностранных дел Украины, говорится в релизе и повестке ко встрече."Плюс минус 15.00 (17.00 мск) - начало совета по иностранным делам", - говорится в пресс-релизе Совета стран ЕС.В повестке дня уточняется, что встреча пройдёт 25 февраля в Брюсселе. Тематика - "российская агрессия против Украины", говорится в документе. В нем также уточняется, что ожидается неформальный разговор с главой МИД Украины.В четверг утром президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации на Украине. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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в мире, евросоюз, россия, ситуация в днр и лнр, украина, мид украины
13:43 25.02.2022 (обновлено: 14:00 25.02.2022)
 
Внеочередной совет глав МИД стран ЕС по Украине начнется в 17:00

Внеочередной совет глав МИД стран Евросоюза по Украине начнется в 17:00

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Внеочередной совет Евросоюза по ситуации на Украине начнётся в 17.00 мск в пятницу, ожидается дискуссия с министром иностранных дел Украины, говорится в релизе и повестке ко встрече.
"Плюс минус 15.00 (17.00 мск) - начало совета по иностранным делам", - говорится в пресс-релизе Совета стран ЕС.
В повестке дня уточняется, что встреча пройдёт 25 февраля в Брюсселе. Тематика - "российская агрессия против Украины", говорится в документе. В нем также уточняется, что ожидается неформальный разговор с главой МИД Украины.
В четверг утром президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации на Украине. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле ожидали скоординированной позиции Запада по Украине
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
В миреЕвросоюзРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаМИД Украины
 
 
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