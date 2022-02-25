https://ria.ru/20220225/es-1775037362.html

Внеочередной совет глав МИД стран ЕС по Украине начнется в 17:00

Внеочередной совет глав МИД стран ЕС по Украине начнется в 17:00 - РИА Новости, 25.02.2022

Внеочередной совет глав МИД стран ЕС по Украине начнется в 17:00

Внеочередной совет Евросоюза по ситуации на Украине начнётся в 17.00 мск в пятницу, ожидается дискуссия с министром иностранных дел Украины, говорится в релизе... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:43

2022-02-25T13:43

2022-02-25T14:00

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Внеочередной совет Евросоюза по ситуации на Украине начнётся в 17.00 мск в пятницу, ожидается дискуссия с министром иностранных дел Украины, говорится в релизе и повестке ко встрече."Плюс минус 15.00 (17.00 мск) - начало совета по иностранным делам", - говорится в пресс-релизе Совета стран ЕС.В повестке дня уточняется, что встреча пройдёт 25 февраля в Брюсселе. Тематика - "российская агрессия против Украины", говорится в документе. В нем также уточняется, что ожидается неформальный разговор с главой МИД Украины.В четверг утром президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации на Украине. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, россия, ситуация в днр и лнр, украина, мид украины