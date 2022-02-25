13:43 25.02.2022 (обновлено: 14:00 25.02.2022)
Внеочередной совет глав МИД стран ЕС по Украине начнется в 17:00
Внеочередной совет глав МИД стран Евросоюза по Украине начнется в 17:00
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Внеочередной совет Евросоюза по ситуации на Украине начнётся в 17.00 мск в пятницу, ожидается дискуссия с министром иностранных дел Украины, говорится в релизе и повестке ко встрече.
"Плюс минус 15.00 (17.00 мск) - начало совета по иностранным делам", - говорится в пресс-релизе Совета стран ЕС.
В повестке дня уточняется, что встреча пройдёт 25 февраля в Брюсселе. Тематика - "российская агрессия против Украины", говорится в документе. В нем также уточняется, что ожидается неформальный разговор с главой МИД Украины.
В четверг утром президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации на Украине. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова