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Япония исключила энергетику из санкций против России
Япония исключила энергетику из санкций против России - РИА Новости, 25.02.2022
Япония исключила энергетику из санкций против России
Япония исключила из санкций против России сферу энергетики, заявил на экстренно созванной пресс-конференции премьер-министр Японии Фумио Кисида. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T04:15
2022-02-25T04:15
россия
япония
в мире
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ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Япония исключила из санкций против России сферу энергетики, заявил на экстренно созванной пресс-конференции премьер-министр Японии Фумио Кисида.Кисида в пятницу заявил, что Токио усиливает санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Также, по его словам, вводятся санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, собранного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения.До этого 23 февраля в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР Кисида объявил о запрете на выдачу виз представителям этих республик, на экспортно-импортные операции и на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии.
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россия, япония, в мире
04:15 25.02.2022
 
Япония исключила энергетику из санкций против России

Премьер Японии Кисида заявил об исключении сферы энергетики из санкций против России

© Kazuhiro NogiПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
© Kazuhiro Nogi
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Япония исключила из санкций против России сферу энергетики, заявил на экстренно созванной пресс-конференции премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"По санкциям, как я сказал ранее, решение по их содержанию было принято в согласовании и взаимодействии с Америкой и заинтересованными странами ЕС. В США и заинтересованных странах сфера энергетики была исключена из санкций. В связи с этим наша страна приняла решение по своим действиям. В дальнейшем, мы будем рассматривать подробнее (меры) исходя из изменений ситуации и с учетом взаимодействия с заинтересованными странами ", - сказал премьер, отвечая на вопрос журналиста о том, не будет ли прекращено участие японских компаний в энергетических проектах на Сахалине.
Кисида в пятницу заявил, что Токио усиливает санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Также, по его словам, вводятся санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, собранного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения.
До этого 23 февраля в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР Кисида объявил о запрете на выдачу виз представителям этих республик, на экспортно-импортные операции и на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
02:06
США заявили, что не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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