https://ria.ru/20220225/energetika-1774936283.html

Япония исключила энергетику из санкций против России

Япония исключила энергетику из санкций против России - РИА Новости, 25.02.2022

Япония исключила энергетику из санкций против России

Япония исключила из санкций против России сферу энергетики, заявил на экстренно созванной пресс-конференции премьер-министр Японии Фумио Кисида. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T04:15

2022-02-25T04:15

2022-02-25T04:15

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ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Япония исключила из санкций против России сферу энергетики, заявил на экстренно созванной пресс-конференции премьер-министр Японии Фумио Кисида.Кисида в пятницу заявил, что Токио усиливает санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Также, по его словам, вводятся санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, собранного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения.До этого 23 февраля в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР Кисида объявил о запрете на выдачу виз представителям этих республик, на экспортно-импортные операции и на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии.

https://ria.ru/20220225/postavki-1774931656.html

россия

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, япония, в мире