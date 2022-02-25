10:48 25.02.2022 (обновлено: 11:06 25.02.2022)
Пушилин рассказал о восстановлении экономики в Донецкой области
Глава ДНР Пушилин: на освобожденных территориях Донецкой области снизят или отменят налоги
Глава ДНР Денис Пушилин
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На освобожденных территориях Донецкой области и на территории Донецкой народной республики для восстановления экономики будут снижены или отменены налоги, введут льготные кредиты, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Как отметил глава ДНР, республику беспокоит вопрос работы предприятий, работы малого и среднего бизнеса, поэтому Донецком уже разработан целый комплекс мероприятий, которые позволят остановившимся предприятиям или простаивающим запуститься и развиваться, сохраняя и преувеличивая рабочие места.
"Для этого по всей территории Донецкой народной республики и по присоединившимся городам и районам будут применяться следующие условия: начиная от снижения или же полной отмены налоговых отчислений, индивидуальные будут применяться условия, и заканчивая непосредственно льготным кредитованием по льготной процентной ставке", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова