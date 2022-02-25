https://ria.ru/20220225/ekologiya-1775065268.html

В Липецкой области ликвидировано 100 несанкционированных свалок

В Липецкой области ликвидировано 100 несанкционированных свалок - РИА Новости, 25.02.2022

В Липецкой области ликвидировано 100 несанкционированных свалок

С начала реализации нацпроекта "Экология" в Липецкой области ликвидировано 100 несанкционированных мусорных свалок, до конца года будет рекультивирована еще... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:02

2022-02-25T15:02

2022-02-25T15:02

липецкая область

игорь артамонов

экология в россии

свалки

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ЛИПЕЦК, 25 фев – РИА Новости. С начала реализации нацпроекта "Экология" в Липецкой области ликвидировано 100 несанкционированных мусорных свалок, до конца года будет рекультивирована еще одна на площади пять гектаров у села Ярлуково Грязинского района, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, на днях начался технический этап рекультивации свалки, в ходе которого участку придадут форму, выровняют и укроют верхним изолирующим экраном из плотного суглинистого грунта, чтобы впоследствии насыпать поверх него плодородный слой. На завершающем этапе в грунт посеют многолетние травы и через четыре года вернут участок к целевому использованию. Работы планируется закончить до конца года, общая стоимость которых составит 19,6 миллиона рублей из регионального бюджета."В области рекультивировано уже 100 подобных свалок. Мы будем продолжать работу, которая позволяет улучшать санитарное и экологическое состояние населенных пунктов области и повышать качество жизни их жителей", – подчеркивает Артамонов.Он также добавил, что свалка у села Ярлуково - несанкционированная. Этим она и отличается от полигона. Такие свалки удается ликвидировать силами муниципалитетов за счет региональных средств. Мусорные полигоны – масштабные объекты накопленного экологического вреда – ликвидируются в рамках федеральной программы "Чистая страна" национального проекта "Экология". Таким объектом был полигон площадью 9,3 гектара, ликвидированный недавно в Данкове. В этом году завершается биологический этап рекультивации мусорного полигона "Орлиный Лог" в Липецке площадью 17,5 гектара. До конца 2023 в регионе запланирована рекультивация всех несанкционированных мусорных свалок.

https://ria.ru/20220217/remont-1773358059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, экология в россии, свалки