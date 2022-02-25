Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220225/ekologiya-1775065268.html
В Липецкой области ликвидировано 100 несанкционированных свалок
В Липецкой области ликвидировано 100 несанкционированных свалок - РИА Новости, 25.02.2022
В Липецкой области ликвидировано 100 несанкционированных свалок
С начала реализации нацпроекта "Экология" в Липецкой области ликвидировано 100 несанкционированных мусорных свалок, до конца года будет рекультивирована еще... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:02
2022-02-25T15:02
липецкая область
игорь артамонов
экология в россии
свалки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_aba4da323f614825416a9b2dca479548.jpg
ЛИПЕЦК, 25 фев – РИА Новости. С начала реализации нацпроекта "Экология" в Липецкой области ликвидировано 100 несанкционированных мусорных свалок, до конца года будет рекультивирована еще одна на площади пять гектаров у села Ярлуково Грязинского района, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, на днях начался технический этап рекультивации свалки, в ходе которого участку придадут форму, выровняют и укроют верхним изолирующим экраном из плотного суглинистого грунта, чтобы впоследствии насыпать поверх него плодородный слой. На завершающем этапе в грунт посеют многолетние травы и через четыре года вернут участок к целевому использованию. Работы планируется закончить до конца года, общая стоимость которых составит 19,6 миллиона рублей из регионального бюджета."В области рекультивировано уже 100 подобных свалок. Мы будем продолжать работу, которая позволяет улучшать санитарное и экологическое состояние населенных пунктов области и повышать качество жизни их жителей", – подчеркивает Артамонов.Он также добавил, что свалка у села Ярлуково - несанкционированная. Этим она и отличается от полигона. Такие свалки удается ликвидировать силами муниципалитетов за счет региональных средств. Мусорные полигоны – масштабные объекты накопленного экологического вреда – ликвидируются в рамках федеральной программы "Чистая страна" национального проекта "Экология". Таким объектом был полигон площадью 9,3 гектара, ликвидированный недавно в Данкове. В этом году завершается биологический этап рекультивации мусорного полигона "Орлиный Лог" в Липецке площадью 17,5 гектара. До конца 2023 в регионе запланирована рекультивация всех несанкционированных мусорных свалок.
https://ria.ru/20220217/remont-1773358059.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_30:0:919:667_1920x0_80_0_0_23a0517596a636559f4aa3afc28d932b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, экология в россии, свалки
15:02 25.02.2022
 

В Липецкой области ликвидировано 100 несанкционированных свалок

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 фев – РИА Новости. С начала реализации нацпроекта "Экология" в Липецкой области ликвидировано 100 несанкционированных мусорных свалок, до конца года будет рекультивирована еще одна на площади пять гектаров у села Ярлуково Грязинского района, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, на днях начался технический этап рекультивации свалки, в ходе которого участку придадут форму, выровняют и укроют верхним изолирующим экраном из плотного суглинистого грунта, чтобы впоследствии насыпать поверх него плодородный слой. На завершающем этапе в грунт посеют многолетние травы и через четыре года вернут участок к целевому использованию. Работы планируется закончить до конца года, общая стоимость которых составит 19,6 миллиона рублей из регионального бюджета.
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 16:11Липецкая область
В Липецкой области стартует новая социальная программа "Мой двор"
"В области рекультивировано уже 100 подобных свалок. Мы будем продолжать работу, которая позволяет улучшать санитарное и экологическое состояние населенных пунктов области и повышать качество жизни их жителей", – подчеркивает Артамонов.
Он также добавил, что свалка у села Ярлуково - несанкционированная. Этим она и отличается от полигона. Такие свалки удается ликвидировать силами муниципалитетов за счет региональных средств. Мусорные полигоны – масштабные объекты накопленного экологического вреда – ликвидируются в рамках федеральной программы "Чистая страна" национального проекта "Экология". Таким объектом был полигон площадью 9,3 гектара, ликвидированный недавно в Данкове. В этом году завершается биологический этап рекультивации мусорного полигона "Орлиный Лог" в Липецке площадью 17,5 гектара. До конца 2023 в регионе запланирована рекультивация всех несанкционированных мусорных свалок.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЭкология в РоссииСвалки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала