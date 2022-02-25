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Отели Египта не выселят туристов, не сумевших вернуться на родину

Отели Египта не выселят туристов, не сумевших вернуться на родину - РИА Новости, 25.02.2022

Отели Египта не выселят туристов, не сумевших вернуться на родину

Отельеры Египта не будут выселять из номеров украинских и российских гостей, которые не смогли вернуться на родину в связи с закрытием воздушного пространства,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:03

2022-02-25T11:03

2022-02-25T11:03

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КАИР, 25 фев — РИА Новости. Отельеры Египта не будут выселять из номеров украинских и российских гостей, которые не смогли вернуться на родину в связи с закрытием воздушного пространства, сообщает министерство туризма страны."Отдыхающие останутся в гостиницах до того, как смогут безопасно вернуться на родину", — говорится в заявлении ведомства. Будет ли бесплатным для туристов вынужденное проживание, не уточняется.Также Ассоциация отелей Египта призвала владельцев не выселять российских и украинских гостей, застрявших на курортах, и обеспечить им высокий уровень комфорта.При этом один из отелей Шарм-эш-Шейха заявил, что позволит украинским туристам остаться бесплатно до субботы, пока посольство Украины не решит вопрос с эвакуацией.Ранее генеральный директор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан сообщил РИА Новости, что несколько сотен украинских туристов были вынуждены вернуться в отели и не смогли улететь на родину из-за закрытия воздушного пространства.

https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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