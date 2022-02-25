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Туризм
https://ria.ru/20220225/egipet-1774967430.html
Отели Египта не выселят туристов, не сумевших вернуться на родину
Отели Египта не выселят туристов, не сумевших вернуться на родину - РИА Новости, 25.02.2022
Отели Египта не выселят туристов, не сумевших вернуться на родину
Отельеры Египта не будут выселять из номеров украинских и российских гостей, которые не смогли вернуться на родину в связи с закрытием воздушного пространства,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:03
2022-02-25T11:03
туризм
туризм
новости - туризм
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отели
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ситуация в днр и лнр
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КАИР, 25 фев — РИА Новости. Отельеры Египта не будут выселять из номеров украинских и российских гостей, которые не смогли вернуться на родину в связи с закрытием воздушного пространства, сообщает министерство туризма страны."Отдыхающие останутся в гостиницах до того, как смогут безопасно вернуться на родину", — говорится в заявлении ведомства. Будет ли бесплатным для туристов вынужденное проживание, не уточняется.Также Ассоциация отелей Египта призвала владельцев не выселять российских и украинских гостей, застрявших на курортах, и обеспечить им высокий уровень комфорта.При этом один из отелей Шарм-эш-Шейха заявил, что позволит украинским туристам остаться бесплатно до субботы, пока посольство Украины не решит вопрос с эвакуацией.Ранее генеральный директор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан сообщил РИА Новости, что несколько сотен украинских туристов были вынуждены вернуться в отели и не смогли улететь на родину из-за закрытия воздушного пространства.
https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html
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туризм, новости - туризм, египет, отели, гостиницы, ситуация в днр и лнр, россия, туристы
11:03 25.02.2022
 
Отели Египта не выселят туристов, не сумевших вернуться на родину

Отели Египта не выселят российских и украинских гостей до открытия воздушного пространства

© РИА Новости / Надим Зуауи / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Надим Зуауи
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КАИР, 25 фев — РИА Новости. Отельеры Египта не будут выселять из номеров украинских и российских гостей, которые не смогли вернуться на родину в связи с закрытием воздушного пространства, сообщает министерство туризма страны.
"Отдыхающие останутся в гостиницах до того, как смогут безопасно вернуться на родину", — говорится в заявлении ведомства. Будет ли бесплатным для туристов вынужденное проживание, не уточняется.
Также Ассоциация отелей Египта призвала владельцев не выселять российских и украинских гостей, застрявших на курортах, и обеспечить им высокий уровень комфорта.
При этом один из отелей Шарм-эш-Шейха заявил, что позволит украинским туристам остаться бесплатно до субботы, пока посольство Украины не решит вопрос с эвакуацией.
Ранее генеральный директор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан сообщил РИА Новости, что несколько сотен украинских туристов были вынуждены вернуться в отели и не смогли улететь на родину из-за закрытия воздушного пространства.
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Опубликовано: Мария Селиванова
 
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