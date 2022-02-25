https://ria.ru/20220225/eaes-1774962436.html
В ЕАЭС выработают курс по снижению эффекта от внешнего давления
В ЕАЭС выработают курс по снижению эффекта от внешнего давления - РИА Новости, 25.02.2022
В ЕАЭС выработают курс по снижению эффекта от внешнего давления
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страны ЕАЭС намерены вырабатывать единый курс для снижения негативного эффекта от внешнего давления. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:55
2022-02-25T09:55
2022-02-25T09:55
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украина
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страны ЕАЭС намерены вырабатывать единый курс для снижения негативного эффекта от внешнего давления."Страны намерены вырабатывать единый курс, который позволит по крайней мере снизить негативный эффект от внешнего давления. Мы ощущаем поддержку других членов ЕАЭС", - приводит слова Головченко агентство Белта.Он отметил, что страны анализируют риски, связанные с санкционным давлением, и думают, какие меры можно применить на коллективном уровне."Пока этот процесс не закончен. У наших партнеров есть понимание, что ситуация может меняться динамично, и мы должны быть готовы коллективно отвечать. Пока решение о единых ответных мерах не принято, возможно, в этом и нет необходимости, так как у каждой страны своя политика. Важнее секьюритизировать наши национальные риски в рамках союза через нахождение путей, которые не позволят санкциям и давлению быть эффективными", - отметил белорусский премьер.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, евразийский экономический союз
В ЕАЭС выработают курс по снижению эффекта от внешнего давления
В ЕАЭС выработают единый курс по снижению эффекта от внешнего давления
МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страны ЕАЭС намерены вырабатывать единый курс для снижения негативного эффекта от внешнего давления.
"Страны намерены вырабатывать единый курс, который позволит по крайней мере снизить негативный эффект от внешнего давления. Мы ощущаем поддержку других членов ЕАЭС
", - приводит слова Головченко агентство Белта.
Он отметил, что страны анализируют риски, связанные с санкционным давлением, и думают, какие меры можно применить на коллективном уровне.
"Пока этот процесс не закончен. У наших партнеров есть понимание, что ситуация может меняться динамично, и мы должны быть готовы коллективно отвечать. Пока решение о единых ответных мерах не принято, возможно, в этом и нет необходимости, так как у каждой страны своя политика. Важнее секьюритизировать наши национальные риски в рамках союза через нахождение путей, которые не позволят санкциям и давлению быть эффективными", - отметил белорусский премьер.
Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины
обещают России
новые жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.
Опубликовано: Дарья Буймова