https://ria.ru/20220225/eaes-1774962436.html

В ЕАЭС выработают курс по снижению эффекта от внешнего давления

В ЕАЭС выработают курс по снижению эффекта от внешнего давления - РИА Новости, 25.02.2022

В ЕАЭС выработают курс по снижению эффекта от внешнего давления

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страны ЕАЭС намерены вырабатывать единый курс для снижения негативного эффекта от внешнего давления. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:55

2022-02-25T09:55

2022-02-25T09:55

в мире

россия

украина

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bd43a131755d70610abcc9848829a61e.jpg

МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страны ЕАЭС намерены вырабатывать единый курс для снижения негативного эффекта от внешнего давления."Страны намерены вырабатывать единый курс, который позволит по крайней мере снизить негативный эффект от внешнего давления. Мы ощущаем поддержку других членов ЕАЭС", - приводит слова Головченко агентство Белта.Он отметил, что страны анализируют риски, связанные с санкционным давлением, и думают, какие меры можно применить на коллективном уровне."Пока этот процесс не закончен. У наших партнеров есть понимание, что ситуация может меняться динамично, и мы должны быть готовы коллективно отвечать. Пока решение о единых ответных мерах не принято, возможно, в этом и нет необходимости, так как у каждой страны своя политика. Важнее секьюритизировать наши национальные риски в рамках союза через нахождение путей, которые не позволят санкциям и давлению быть эффективными", - отметил белорусский премьер.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.

https://ria.ru/20220225/eaes-1774958079.html

https://ria.ru/20220217/eaes-1773245665.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, евразийский экономический союз