https://ria.ru/20220225/eaes-1774958079.html
Страны ЕАЭС остаются вместе, заявил Мишустин
Страны ЕАЭС остаются вместе, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2022
Страны ЕАЭС остаются вместе, заявил Мишустин
Премьер РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане заявил, что страны ЕАЭС остаются вместе при любых... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:32
2022-02-25T09:32
2022-02-25T09:32
россия
украина
в мире
михаил мишустин
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774150387_0:0:2230:1255_1920x0_80_0_0_b4dd0eab87fe5a17ac59dd1a7711a3af.jpg
НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане заявил, что страны ЕАЭС остаются вместе при любых обстоятельствах и стремятся укреплять сотрудничество, несмотря на попытки западных государств их разобщить."Мы сейчас продолжаем рассматривать приоритетные вопросы евразийской интеграции, принимать решения, которые необходимы для развития торгово-экономических и гуманитарных связей, повышения качества жизни и благосостояния наших людей. В текущей ситуации это особенно важно", - сказал Мишустин."Сегодняшняя встреча - лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах мы вместе и сообща стремимся укреплять сотрудничество по всем направлениям, несмотря на внешнее давление и попытки западных стран нас разобщить", - подчеркнул Мишустин.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции.
https://ria.ru/20220217/eaes-1773245665.html
https://ria.ru/20220210/evdokimov-1772059947.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774150387_0:0:1864:1398_1920x0_80_0_0_1f7312a9dbeae508c46d8118a74ed7dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Страны ЕАЭС остаются вместе, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что страны ЕАЭС остаются вместе, несмотря на попытки их разобщить
НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане заявил, что страны ЕАЭС остаются вместе при любых обстоятельствах и стремятся укреплять сотрудничество, несмотря на попытки западных государств их разобщить.
"Мы сейчас продолжаем рассматривать приоритетные вопросы евразийской интеграции, принимать решения, которые необходимы для развития торгово-экономических и гуманитарных связей, повышения качества жизни и благосостояния наших людей. В текущей ситуации это особенно важно", - сказал Мишустин.
"Сегодняшняя встреча - лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах мы вместе и сообща стремимся укреплять сотрудничество по всем направлениям, несмотря на внешнее давление и попытки западных стран нас разобщить", - подчеркнул Мишустин.
Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины
обещают России
новые жесткие санкции.
Опубликовано: Дарья Буймова