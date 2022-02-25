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Страны ЕАЭС остаются вместе, заявил Мишустин
Страны ЕАЭС остаются вместе, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2022
Страны ЕАЭС остаются вместе, заявил Мишустин
Премьер РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане заявил, что страны ЕАЭС остаются вместе при любых... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:32
2022-02-25T09:32
россия
украина
в мире
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане заявил, что страны ЕАЭС остаются вместе при любых обстоятельствах и стремятся укреплять сотрудничество, несмотря на попытки западных государств их разобщить."Мы сейчас продолжаем рассматривать приоритетные вопросы евразийской интеграции, принимать решения, которые необходимы для развития торгово-экономических и гуманитарных связей, повышения качества жизни и благосостояния наших людей. В текущей ситуации это особенно важно", - сказал Мишустин."Сегодняшняя встреча - лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах мы вместе и сообща стремимся укреплять сотрудничество по всем направлениям, несмотря на внешнее давление и попытки западных стран нас разобщить", - подчеркнул Мишустин.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции.
https://ria.ru/20220217/eaes-1773245665.html
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россия, украина, в мире, михаил мишустин, евразийский экономический союз
09:32 25.02.2022
 
Страны ЕАЭС остаются вместе, заявил Мишустин

Премьер Мишустин заявил, что страны ЕАЭС остаются вместе, несмотря на попытки их разобщить

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане заявил, что страны ЕАЭС остаются вместе при любых обстоятельствах и стремятся укреплять сотрудничество, несмотря на попытки западных государств их разобщить.
"Мы сейчас продолжаем рассматривать приоритетные вопросы евразийской интеграции, принимать решения, которые необходимы для развития торгово-экономических и гуманитарных связей, повышения качества жизни и благосостояния наших людей. В текущей ситуации это особенно важно", - сказал Мишустин.
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Парламент Казахстана одобрил поправки об общем рынке электроэнергии ЕАЭС
"Сегодняшняя встреча - лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах мы вместе и сообща стремимся укреплять сотрудничество по всем направлениям, несмотря на внешнее давление и попытки западных стран нас разобщить", - подчеркнул Мишустин.
Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции.
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РоссияУкраинаВ миреМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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