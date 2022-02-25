https://ria.ru/20220225/eaes-1774958079.html

Страны ЕАЭС остаются вместе, заявил Мишустин

Страны ЕАЭС остаются вместе, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2022

Страны ЕАЭС остаются вместе, заявил Мишустин

Премьер РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане заявил, что страны ЕАЭС остаются вместе при любых... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:32

2022-02-25T09:32

2022-02-25T09:32

россия

украина

в мире

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане заявил, что страны ЕАЭС остаются вместе при любых обстоятельствах и стремятся укреплять сотрудничество, несмотря на попытки западных государств их разобщить."Мы сейчас продолжаем рассматривать приоритетные вопросы евразийской интеграции, принимать решения, которые необходимы для развития торгово-экономических и гуманитарных связей, повышения качества жизни и благосостояния наших людей. В текущей ситуации это особенно важно", - сказал Мишустин."Сегодняшняя встреча - лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах мы вместе и сообща стремимся укреплять сотрудничество по всем направлениям, несмотря на внешнее давление и попытки западных стран нас разобщить", - подчеркнул Мишустин.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции.

https://ria.ru/20220217/eaes-1773245665.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, михаил мишустин, евразийский экономический союз