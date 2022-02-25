14:33 25.02.2022 (обновлено: 14:52 25.02.2022)
ВСУ обстреляли окраину Донецка минами, сообщили в ДНР
В ДНР сообщили, что украинская армия ударила по окраине Донецка минами
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке минами 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:00 - н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовская"): выпущено 10 мин 120 мм", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Игорь Тоноян