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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donetsk-1774944363.html
При обстреле ВСУ в Донецке тяжело ранили человека
При обстреле ВСУ в Донецке тяжело ранили человека - РИА Новости, 25.02.2022
При обстреле ВСУ в Донецке тяжело ранили человека
Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T07:40
2022-02-25T07:52
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
днр
украина
россия
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр, сообщает в пятницу Народная милиция Донецкой народной республики.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении объявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В четверг утром Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, днр, украина, россия
07:40 25.02.2022 (обновлено: 07:52 25.02.2022)
 
При обстреле ВСУ в Донецке тяжело ранили человека

В результате обстрела ВСУ в Донецке тяжело ранили жителя Киевского района

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Скорой помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль Скорой помощи в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр, сообщает в пятницу Народная милиция Донецкой народной республики.
"В Киевском районе Донецка по адресу Киевский проспект, д. 63 кв.39 в результате обстрела ранен мужчина. В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован в Республиканский травматологический центр", - информирует ведомство.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении объявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В четверг утром Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
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Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ наращивают калибр вооружений, заявили в ЛНР
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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