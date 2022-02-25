https://ria.ru/20220225/donetsk-1774944363.html
При обстреле ВСУ в Донецке тяжело ранили человека
При обстреле ВСУ в Донецке тяжело ранили человека - РИА Новости, 25.02.2022
При обстреле ВСУ в Донецке тяжело ранили человека
Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T07:40
2022-02-25T07:40
2022-02-25T07:52
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
днр
украина
россия
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр, сообщает в пятницу Народная милиция Донецкой народной республики.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении объявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В четверг утром Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина, россия
07:40 25.02.2022 (обновлено: 07:52 25.02.2022)
При обстреле ВСУ в Донецке тяжело ранили человека
В результате обстрела ВСУ в Донецке тяжело ранили жителя Киевского района
ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр, сообщает в пятницу Народная милиция Донецкой народной республики.
"В Киевском районе Донецка по адресу Киевский проспект, д. 63 кв.39 в результате обстрела ранен мужчина. В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован в Республиканский травматологический центр", - информирует ведомство.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении объявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В четверг утром Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР
и ЛНР
, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.