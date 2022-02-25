https://ria.ru/20220225/donbass-1775158971.html

НАТО призвала Россию немедленно прекратить спецоперацию в Донбассе

НАТО призвала Россию немедленно прекратить спецоперацию в Донбассе - РИА Новости, 25.02.2022

НАТО призвала Россию немедленно прекратить спецоперацию в Донбассе

НАТО призывает Россию немедленно прекратить спецоперацию на Украине. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:21

2022-02-25T20:21

2022-02-25T20:21

нато

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. НАТО призывает Россию немедленно прекратить спецоперацию на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.

https://ria.ru/20220225/bezopasnost-1775045888.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нато, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр