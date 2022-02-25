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НАТО призвала Россию немедленно прекратить спецоперацию в Донбассе
НАТО призвала Россию немедленно прекратить спецоперацию в Донбассе - РИА Новости, 25.02.2022
НАТО призвала Россию немедленно прекратить спецоперацию в Донбассе
НАТО призывает Россию немедленно прекратить спецоперацию на Украине. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:21
2022-02-25T20:21
нато
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. НАТО призывает Россию немедленно прекратить спецоперацию на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
https://ria.ru/20220225/bezopasnost-1775045888.html
россия
украина
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Владимир Лаврентьев
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нато, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
20:21 25.02.2022
 
НАТО призвала Россию немедленно прекратить спецоперацию в Донбассе

НАТО призывает Россию немедленно прекратить спецоперацию на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. НАТО призывает Россию немедленно прекратить спецоперацию на Украине.
"Мы призываем Россию немедленно прекратить военное нападение, вывести все свои войска из Украины", - говорится в заявлении лидеров стран альянса.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 14:07
США и НАТО считают гарантии безопасности пустым звуком, заявил Нарышкин
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
НАТОВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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