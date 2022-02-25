https://ria.ru/20220225/donbass-1775056590.html
При обстреле поселка Донецкий со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
При обстреле поселка Донецкий со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 25.02.2022
При обстреле поселка Донецкий со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
В результате обстрела украинскими войсками из РСЗО "Град" поселка Донецкий в Луганской народной республике погибли два местных жителя, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:33
2022-02-25T14:33
2022-02-25T14:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками из РСЗО "Град" поселка Донецкий в Луганской народной республике погибли два местных жителя, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела поселка Донецкий погибло два мирных жителя и один получил ранения, также по меньшей мере повреждено пять жилых домов", - сообщил представитель ЛНР в СЦКК.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/voennye-1775019251.html
https://ria.ru/20220225/obstrel-1775007240.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр
При обстреле поселка Донецкий со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
В ЛНР заявили, что при обстреле поселка Донецкий со стороны ВСУ погибли два мирных жителя