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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donbass-1775010994.html
Лавров назвал цель военной операции в Донбассе
Лавров назвал цель военной операции в Донбассе - РИА Новости, 25.02.2022
Лавров назвал цель военной операции в Донбассе
Россия приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы украинцы, "освободившись от гнета" нацификации, могли сами свободно определять свое... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:32
2022-02-25T12:39
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
мид днр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы украинцы, "освободившись от гнета" нацификации, могли сами свободно определять свое будущее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В соответствии с нашими союзническими обязательствами, президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее", - сказал Лавров на встрече с главой МИД ЛНР и первым замглавы МИД ДНР.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опроверглиРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, мид днр, донецкая народная республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс
12:32 25.02.2022 (обновлено: 12:39 25.02.2022)
 
Лавров назвал цель военной операции в Донбассе

Лавров: операция в Донбассе проводится, чтобы украинцы могли определять свое будущее

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы украинцы, "освободившись от гнета" нацификации, могли сами свободно определять свое будущее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В соответствии с нашими союзническими обязательствами, президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее", - сказал Лавров на встрече с главой МИД ЛНР и первым замглавы МИД ДНР.
Женщина на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 14:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле назвали цель спецоперации на Украине
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДонбасс
 
 
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