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Россия готовит фотовыставку о ситуации в Донбассе, сообщил Лавров
Россия готовит фотовыставку о ситуации в Донбассе, сообщил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Россия готовит фотовыставку о ситуации в Донбассе, сообщил Лавров
Россия организует специальную фотовыставку по ситуации на Донбассе в ходе сессии Совета ООН по правам человека, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:21
2022-02-25T12:21
2022-02-25T12:44
донбасс
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия организует специальную фотовыставку по ситуации на Донбассе в ходе сессии Совета ООН по правам человека, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Буквально на следующей неделе состоится очередная сессия Совета по правам человека (ООН). Мы готовим специальную фотовыставку для участников этой сессии и пригласим их всех обязательно накануне открытия мероприятия", - сказал Лавров в ходе встречи с представителями МИД ЛНР и ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, оон
12:21 25.02.2022 (обновлено: 12:44 25.02.2022)
Россия готовит фотовыставку о ситуации в Донбассе, сообщил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия готовит фотовыставку о ситуации в Донбассе для сессии Совета ООН