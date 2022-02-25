https://ria.ru/20220225/donbass-1775006044.html

Россия готовит фотовыставку о ситуации в Донбассе, сообщил Лавров

Россия готовит фотовыставку о ситуации в Донбассе, сообщил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

Россия готовит фотовыставку о ситуации в Донбассе, сообщил Лавров

Россия организует специальную фотовыставку по ситуации на Донбассе в ходе сессии Совета ООН по правам человека, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:21

2022-02-25T12:21

2022-02-25T12:44

донбасс

ситуация в днр и лнр

обострение ситуации в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия организует специальную фотовыставку по ситуации на Донбассе в ходе сессии Совета ООН по правам человека, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Буквально на следующей неделе состоится очередная сессия Совета по правам человека (ООН). Мы готовим специальную фотовыставку для участников этой сессии и пригласим их всех обязательно накануне открытия мероприятия", - сказал Лавров в ходе встречи с представителями МИД ЛНР и ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донбасс

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

донбасс, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, оон