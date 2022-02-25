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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donbass-1775006044.html
Россия готовит фотовыставку о ситуации в Донбассе, сообщил Лавров
Россия готовит фотовыставку о ситуации в Донбассе, сообщил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Россия готовит фотовыставку о ситуации в Донбассе, сообщил Лавров
Россия организует специальную фотовыставку по ситуации на Донбассе в ходе сессии Совета ООН по правам человека, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:21
2022-02-25T12:44
донбасс
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия организует специальную фотовыставку по ситуации на Донбассе в ходе сессии Совета ООН по правам человека, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Буквально на следующей неделе состоится очередная сессия Совета по правам человека (ООН). Мы готовим специальную фотовыставку для участников этой сессии и пригласим их всех обязательно накануне открытия мероприятия", - сказал Лавров в ходе встречи с представителями МИД ЛНР и ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донбасс
украина
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Владимир Лаврентьев
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донбасс, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, оон
12:21 25.02.2022 (обновлено: 12:44 25.02.2022)
 
Россия готовит фотовыставку о ситуации в Донбассе, сообщил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия готовит фотовыставку о ситуации в Донбассе для сессии Совета ООН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия организует специальную фотовыставку по ситуации на Донбассе в ходе сессии Совета ООН по правам человека, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Буквально на следующей неделе состоится очередная сессия Совета по правам человека (ООН). Мы готовим специальную фотовыставку для участников этой сессии и пригласим их всех обязательно накануне открытия мероприятия", - сказал Лавров в ходе встречи с представителями МИД ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ миреООН
 
 
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