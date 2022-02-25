10:05 25.02.2022 (обновлено: 10:09 25.02.2022)
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град"
В ДНР заявили, что ВСУ при обстреле Горловки выпустили около 40 снарядов РСЗО "Град"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМестная жительница возле своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные при обстреле Горловки в ДНР выпустили порядка 40 снарядов РСЗО "Град", более 10 домов повреждены, заявила Народная милиция республики.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Дарья Буймова