https://ria.ru/20220225/donbass-1774965509.html

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град"

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град" - РИА Новости, 25.02.2022

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град"

Украинские военные при обстреле Горловки в ДНР выпустили порядка 40 снарядов РСЗО "Град", более 10 домов повреждены, заявила Народная милиция республики. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:05

2022-02-25T10:05

2022-02-25T10:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир путин

россия

горловка

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774837996_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a251a38df97cfbbc2704568d940b7351.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные при обстреле Горловки в ДНР выпустили порядка 40 снарядов РСЗО "Град", более 10 домов повреждены, заявила Народная милиция республики."Украинские войска обстреляли из градов Никитовкий район Горловки, нанеся удар по улице Будённого. По этой улице и соседней прилетело порядка 40 РСЗО Град, вследствие чего повреждено более 10 домов", - говорится в сообщении Народной полиции в Telegram.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/gorlovka-1774965828.html

россия

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, горловка, украина