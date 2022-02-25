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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donbass-1774965509.html
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град"
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град" - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град"
Украинские военные при обстреле Горловки в ДНР выпустили порядка 40 снарядов РСЗО "Град", более 10 домов повреждены, заявила Народная милиция республики. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:05
2022-02-25T10:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
горловка
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные при обстреле Горловки в ДНР выпустили порядка 40 снарядов РСЗО "Град", более 10 домов повреждены, заявила Народная милиция республики."Украинские войска обстреляли из градов Никитовкий район Горловки, нанеся удар по улице Будённого. По этой улице и соседней прилетело порядка 40 РСЗО Град, вследствие чего повреждено более 10 домов", - говорится в сообщении Народной полиции в Telegram.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/gorlovka-1774965828.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, горловка, украина
10:05 25.02.2022 (обновлено: 10:09 25.02.2022)
 
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град"

В ДНР заявили, что ВСУ при обстреле Горловки выпустили около 40 снарядов РСЗО "Град"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМестная жительница возле своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
Местная жительница возле своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные при обстреле Горловки в ДНР выпустили порядка 40 снарядов РСЗО "Град", более 10 домов повреждены, заявила Народная милиция республики.
"Украинские войска обстреляли из градов Никитовкий район Горловки, нанеся удар по улице Будённого. По этой улице и соседней прилетело порядка 40 РСЗО Град, вследствие чего повреждено более 10 домов", - говорится в сообщении Народной полиции в Telegram.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Разрушенная крыша завода по ремонту горно шахтного оборудования ЗАО НПП Спецуглемаш в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Горловки со стороны ВСУ был ранен мирный житель, заявили в ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияГорловкаУкраина
 
 
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