00:23 25.02.2022 (обновлено: 00:45 25.02.2022)
СК России: c 2014 года возбуждено 481 дело о событиях на Украине и Донбассе
СК России сообщил, что c 2014 года возбуждено 481 дело о событиях на Украине и Донбассе
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудники следственного комитета на месте попадания снаряда в жилой дом
Сотрудники следственного комитета на месте попадания снаряда в жилой дом
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал доклады о расследовании дел, возбужденных в связи с прямыми попаданиями украинских снарядов на территорию страны, сообщается на сайте СК РФ.
Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Ростовскую область провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений, совершенных ВСУ в отношении мирного населения ДНР и ЛНР.
"Бастрыкин заслушал подчиненных о ходе расследования уголовных дел, в том числе возбужденных в связи с прямыми попаданиями украинских снарядов на территорию Российской Федерации, о проведенных в рамках расследования допросах граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. Кроме того, обсуждалась ситуация на приграничных территориях, где зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что с 2014 года в РФ возбуждено 481 дело о событиях на Украине и Донбассе, к ответственности привлекаются 180 лиц. Отмечается, что в ходе конфликта на Донбассе были ранены не менее 5,5 тысяч мирных жителей, погибли более 2,6 тысячи граждан, уничтожено более 2,2 тысячи объектов инфраструктуры.
"За весь период следствия допрошены более 146 тысяч человек, признаны потерпевшими более 22 тысячи человек, в том числе порядка 2,4 тысячи несовершеннолетних", - добавляется в сообщении.
Опубликовано: Максим Горбачев