https://ria.ru/20220225/donbass-1774924824.html

СК России: c 2014 года возбуждено 481 дело о событиях на Украине и Донбассе

СК России: c 2014 года возбуждено 481 дело о событиях на Украине и Донбассе - РИА Новости, 25.02.2022

СК России: c 2014 года возбуждено 481 дело о событиях на Украине и Донбассе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал доклады о расследовании дел, возбужденных в связи с прямыми попаданиями украинских снарядов на... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T00:23

2022-02-25T00:23

2022-02-25T00:45

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал доклады о расследовании дел, возбужденных в связи с прямыми попаданиями украинских снарядов на территорию страны, сообщается на сайте СК РФ.Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Ростовскую область провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений, совершенных ВСУ в отношении мирного населения ДНР и ЛНР.Подчеркивается, что с 2014 года в РФ возбуждено 481 дело о событиях на Украине и Донбассе, к ответственности привлекаются 180 лиц. Отмечается, что в ходе конфликта на Донбассе были ранены не менее 5,5 тысяч мирных жителей, погибли более 2,6 тысячи граждан, уничтожено более 2,2 тысячи объектов инфраструктуры."За весь период следствия допрошены более 146 тысяч человек, признаны потерпевшими более 22 тысячи человек, в том числе порядка 2,4 тысячи несовершеннолетних", - добавляется в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/demilitarizatsiya-1774925540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

ситуация в днр и лнр, происшествия, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина