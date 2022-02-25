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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/dokuchaevsk-1775031917.html
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ получил повреждения зоопарк
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ получил повреждения зоопарк - РИА Новости, 25.02.2022
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ получил повреждения зоопарк
В результате обстрела украинскими войсками города Докучаевска в Донецкой народной республике получил повреждения зоопарк, сообщает в пятницу представительство... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:32
2022-02-25T13:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
докучаевск
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками города Докучаевска в Донецкой народной республике получил повреждения зоопарк, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)"По оперативной информации, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины зафиксировано повреждение остекления в Докучаевском зоопарке", говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/obstrel-1775002854.html
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, докучаевск, владимир путин, россия, украина, донбасс
13:32 25.02.2022 (обновлено: 13:44 25.02.2022)
 
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ получил повреждения зоопарк

В ДНР заявили, что при обстреле Докучаевска со стороны ВСУ получил повреждения зоопарк

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОсколки снаряда, попавшего в здание школы в Горловке
Осколки снаряда, попавшего в здание школы в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками города Докучаевска в Донецкой народной республике получил повреждения зоопарк, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)
"По оперативной информации, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины зафиксировано повреждение остекления в Докучаевском зоопарке", говорится в сообщении.
Сотрудник полиции на месте попадания снаряда в жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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В Белгородской области снарядами повреждены семь домов, заявил губернатор
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Автомобиль пожарной службы в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДокучаевскВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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