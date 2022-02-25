https://ria.ru/20220225/dokuchaevsk-1775031917.html

При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ получил повреждения зоопарк

При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ получил повреждения зоопарк - РИА Новости, 25.02.2022

При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ получил повреждения зоопарк

В результате обстрела украинскими войсками города Докучаевска в Донецкой народной республике получил повреждения зоопарк, сообщает в пятницу представительство... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:32

2022-02-25T13:32

2022-02-25T13:44

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками города Докучаевска в Донецкой народной республике получил повреждения зоопарк, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)"По оперативной информации, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины зафиксировано повреждение остекления в Докучаевском зоопарке", говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/obstrel-1775002854.html

https://ria.ru/20220225/pozhar-1775014973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, докучаевск, владимир путин, россия, украина, донбасс