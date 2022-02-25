https://ria.ru/20220225/dokuchaevsk-1775001085.html
ВСУ обстреляли Докучаевск из БМП-1, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Докучаевск из БМП-1, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ обстреляли Докучаевск из БМП-1, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли из БМП-1 населенный пункт Докучаевск в ДНР, а также выпустили из минометов 3 мины калибром 120 мм, сообщило представительство... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:04
2022-02-25T12:04
2022-02-25T12:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
докучаевск
бмп-1
украина
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из БМП-1 населенный пункт Докучаевск в ДНР, а также выпустили из минометов 3 мины калибром 120 мм, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:45 - н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск, выпущено 3 мины калибром 120 мм, 8 выстрелов из БМП-1", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, докучаевск, бмп-1, украина
12:04 25.02.2022 (обновлено: 12:30 25.02.2022)
ВСУ обстреляли Докучаевск из БМП-1, заявили в ДНР
ДНР: украинские военные обстреляли Докучаевск из БМП-1
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из БМП-1 населенный пункт Докучаевск в ДНР, а также выпустили из минометов 3 мины калибром 120 мм, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:45 - н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск
, выпущено 3 мины калибром 120 мм, 8 выстрелов из БМП-1
", - говорится в сообщении в Telegram-канале
представительства.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Влада Копылова