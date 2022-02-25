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Ситуация с DNS требует дополнительного анализа, заявил Минпромторг
Ситуация с DNS требует дополнительного анализа, заявил Минпромторг - РИА Новости, 25.02.2022
Ситуация с DNS требует дополнительного анализа, заявил Минпромторг
Ситуация с крупной сетью электроники DNS требует дополнительного анализа, поскольку представители других сетей не информируют о значительном повышении своих... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:16
2022-02-25T17:16
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ситуация с крупной сетью электроники DNS требует дополнительного анализа, поскольку представители других сетей не информируют о значительном повышении своих цен, говорится на сайте Минпромторга РФ.Как отметили в министерстве, с представителями компании ведется диалог, они заявляют об ажиотажном спросе на продукцию и вытекающем из этого значительном росте цен."Вместе с тем, отметим: представители других сетей электроники не информируют о подобной эскалации цен. Поэтому ситуация с DNS требует дополнительного анализа", - говорится в сообщении.Добавляется, что DNS также представит Минпромторгу предложения о "сохранении стабильности" на рынке, а один из факторов, который мог бы оказать влияние на стабилизацию цен, это оптимизация логистики для сетей.DNS подняла цены на товары до 30%, сообщил ранее ее директор Дмитрий Алексеев. Он отметил, что возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта, продажи выросли почти в два раза. В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ранее в пятницу уже заявила, что проверит обоснованность повышения цен DNS.
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
17:16 25.02.2022
 
Ситуация с DNS требует дополнительного анализа, заявил Минпромторг

Минпромторг заявил, что ситуация с повышением цен DNS требует дополнительного анализа

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Продажа бытовой техники в магазинах Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ситуация с крупной сетью электроники DNS требует дополнительного анализа, поскольку представители других сетей не информируют о значительном повышении своих цен, говорится на сайте Минпромторга РФ.
Как отметили в министерстве, с представителями компании ведется диалог, они заявляют об ажиотажном спросе на продукцию и вытекающем из этого значительном росте цен.
"Вместе с тем, отметим: представители других сетей электроники не информируют о подобной эскалации цен. Поэтому ситуация с DNS требует дополнительного анализа", - говорится в сообщении.
Добавляется, что DNS также представит Минпромторгу предложения о "сохранении стабильности" на рынке, а один из факторов, который мог бы оказать влияние на стабилизацию цен, это оптимизация логистики для сетей.
DNS подняла цены на товары до 30%, сообщил ранее ее директор Дмитрий Алексеев. Он отметил, что возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта, продажи выросли почти в два раза. В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ранее в пятницу уже заявила, что проверит обоснованность повышения цен DNS.
Девушка подсчитывает коммунальные платежи у себя дома - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 12:25Сказано в эфире
"Компенсировать ущерб". ФАС проверит жалобы о повышении цен на отопление
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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