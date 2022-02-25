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https://ria.ru/20220225/dns-1775091852.html
ФАС проверит обоснованность повышения цен торговой сетью DNS
ФАС проверит обоснованность повышения цен торговой сетью DNS - РИА Новости, 25.02.2022
ФАС проверит обоснованность повышения цен торговой сетью DNS
Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен крупной российской торговой сетью электроники DNS, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:14
2022-02-25T16:30
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен крупной российской торговой сетью электроники DNS, сообщается на сайте ведомства.DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщил ее директор Дмитрий Алексеев. Он отметил, что возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза."В связи с публичным заявлением генерального директора торговой сети DNS ФАС России проверит обоснованность повышения ретейлером цен", - говорится в сообщении ФАС.Ведомство отмечает, что сегодня направило организации соответствующий запрос, а также выдало предостережение о недопустимости действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции. Как поясняет ФАС, подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты другими ритейлерами, торгующими бытовой техникой, как руководство к действию, что может привести к необоснованному росту цен."Ведомство обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары", - подчеркивает ФАС.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
16:14 25.02.2022 (обновлено: 16:30 25.02.2022)
 
ФАС проверит обоснованность повышения цен торговой сетью DNS

ФАС проверит обоснованность повышения цен торговой сетью электроники DNS

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен крупной российской торговой сетью электроники DNS, сообщается на сайте ведомства.
DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщил ее директор Дмитрий Алексеев. Он отметил, что возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза.
"В связи с публичным заявлением генерального директора торговой сети DNS ФАС России проверит обоснованность повышения ретейлером цен", - говорится в сообщении ФАС.
Ведомство отмечает, что сегодня направило организации соответствующий запрос, а также выдало предостережение о недопустимости действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции. Как поясняет ФАС, подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты другими ритейлерами, торгующими бытовой техникой, как руководство к действию, что может привести к необоснованному росту цен.
"Ведомство обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары", - подчеркивает ФАС.
Прохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:06
Российская экономика на порядок устойчивее, чем в 2014 году, заявило МЭР
Опубликовано: Влада Копылова
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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