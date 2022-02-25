https://ria.ru/20220225/dns-1775091852.html

ФАС проверит обоснованность повышения цен торговой сетью DNS

ФАС проверит обоснованность повышения цен торговой сетью DNS - РИА Новости, 25.02.2022

ФАС проверит обоснованность повышения цен торговой сетью DNS

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен крупной российской торговой сетью электроники DNS, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:14

2022-02-25T16:14

2022-02-25T16:30

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен крупной российской торговой сетью электроники DNS, сообщается на сайте ведомства.DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщил ее директор Дмитрий Алексеев. Он отметил, что возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза."В связи с публичным заявлением генерального директора торговой сети DNS ФАС России проверит обоснованность повышения ретейлером цен", - говорится в сообщении ФАС.Ведомство отмечает, что сегодня направило организации соответствующий запрос, а также выдало предостережение о недопустимости действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции. Как поясняет ФАС, подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты другими ритейлерами, торгующими бытовой техникой, как руководство к действию, что может привести к необоснованному росту цен."Ведомство обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары", - подчеркивает ФАС.

https://ria.ru/20220225/ekonomika-1775022107.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)