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ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР минами запрещенного калибра
ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР минами запрещенного калибра - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР минами запрещенного калибра
Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике при использовании мин запрещенного калибра, сообщает представительство... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:14
2022-02-25T15:14
2022-02-25T15:26
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике при использовании мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено три мины калибром 120 мм", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днр, ситуация в днр и лнр, в мире
15:14 25.02.2022 (обновлено: 15:26 25.02.2022)
ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР минами запрещенного калибра
ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР минами запрещенного калибра
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике при использовании мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено три мины калибром 120 мм", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале
.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.