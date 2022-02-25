https://ria.ru/20220225/dnr-1775069810.html

ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР минами запрещенного калибра

ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР минами запрещенного калибра - РИА Новости, 25.02.2022

ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР минами запрещенного калибра

Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике при использовании мин запрещенного калибра, сообщает представительство... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:14

2022-02-25T15:14

2022-02-25T15:26

обострение ситуации в днр и лнр

днр

ситуация в днр и лнр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775018369_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_4401fcaaabab84d15c4f1f826da60fbf.jpg

ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике при использовании мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено три мины калибром 120 мм", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

днр, ситуация в днр и лнр, в мире