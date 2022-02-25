https://ria.ru/20220225/dnr-1774975200.html
В ДНР заявили о повреждении 87 жилых домов за девять дней эскалации
В ДНР заявили о повреждении 87 жилых домов за девять дней эскалации - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР заявили о повреждении 87 жилых домов за девять дней эскалации
Украинская сторона повредила 87 жилых домов на территории Донецкой Народной Республики за 9 дней эскалации, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:42
2022-02-25T10:42
2022-02-25T11:00
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинская сторона повредила 87 жилых домов на территории Донецкой Народной Республики за 9 дней эскалации, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Помимо этого, поврежден 51 объект гражданской инфраструктуры, в том числе 2 медицинских учреждения, 5 образовательных учреждений, 4 объекта критической инфраструктуры, объекты электро, - водо и газоснабжения, а также 4 транспортных средства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр
10:42 25.02.2022 (обновлено: 11:00 25.02.2022)
В ДНР заявили о повреждении 87 жилых домов за девять дней эскалации
ДНР: за девять дней эскалации в республике повредили 87 жилых домов
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинская сторона повредила 87 жилых домов на территории Донецкой Народной Республики за 9 дней эскалации, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Помимо этого, поврежден 51 объект гражданской инфраструктуры, в том числе 2 медицинских учреждения, 5 образовательных учреждений, 4 объекта критической инфраструктуры, объекты электро, - водо и газоснабжения, а также 4 транспортных средства.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Влада Копылова