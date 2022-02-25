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Диалог между Москвой и Киевом начнется рано или поздно, заявил Зеленский

Диалог между Москвой и Киевом начнется рано или поздно, заявил Зеленский - РИА Новости, 25.02.2022

Диалог между Москвой и Киевом начнется рано или поздно, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:31

2022-02-25T08:31

2022-02-25T08:41

обострение ситуации в днр и лнр

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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия."России рано или поздно придется говорить с нами, говорить, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери", - сказал в своем обращении Зеленский.В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, украина, донбасс, россия