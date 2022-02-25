https://ria.ru/20220225/dialog-1774947853.html
Диалог между Москвой и Киевом начнется рано или поздно, заявил Зеленский
Диалог между Москвой и Киевом начнется рано или поздно, заявил Зеленский - РИА Новости, 25.02.2022
Диалог между Москвой и Киевом начнется рано или поздно, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:31
2022-02-25T08:31
2022-02-25T08:41
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
украина
донбасс
россия
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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия."России рано или поздно придется говорить с нами, говорить, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери", - сказал в своем обращении Зеленский.В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, украина, донбасс, россия
08:31 25.02.2022 (обновлено: 08:41 25.02.2022)
Диалог между Москвой и Киевом начнется рано или поздно, заявил Зеленский
Президент Украины Зеленский: диалог между Москвой и Киевом начнется рано или поздно
КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия.
"России рано или поздно придется говорить с нами, говорить, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери", - сказал в своем обращении Зеленский.
В четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова