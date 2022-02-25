https://ria.ru/20220225/devyatka-1774957955.html

Зеленский сообщил, что попросил помощи у "Бухарестской девятки"

Зеленский сообщил, что попросил помощи у "Бухарестской девятки" - РИА Новости, 25.02.2022

Зеленский сообщил, что попросил помощи у "Бухарестской девятки"

Владимир Зеленский заявил, что обратился к Бухарестской девятке с просьбой об оборонной помощи Украине и санкциях против РФ. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:32

2022-02-25T09:32

2022-02-25T11:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

анджей дуда

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обратился к Бухарестской девятке с просьбой об оборонной помощи Украине и санкциях против РФ."Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с @AndrzejDuda (президент Польши Анджей Дуда - ред.). Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций", - написал Зеленский в Twitter.Бухарестская девятка объединяет девять стран Центральной и Восточной Европы - Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.Ранее в пятницу Зеленский заявил, что Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека, введенных накануне санкций "недостаточно".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, анджей дуда, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр