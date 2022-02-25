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Российские десантники захватили аэродром Гостомель в Киевской области

Российские десантники захватили аэродром Гостомель в Киевской области - РИА Новости, 25.02.2022

Российские десантники захватили аэродром Гостомель в Киевской области

Вооруженными силами РФ проведена высадка десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева с участием более 200 российских вертолетов, десантники захватили РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:27

2022-02-25T15:27

2022-02-25T15:42

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воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вооруженными силами РФ проведена высадка десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева с участием более 200 российских вертолетов, десантники захватили аэродром и уничтожили более 200 нацистов из специальных подразделений Украины, потерь среди ВС России нет, об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."24 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов… При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных Силах России нет", - заявил он. Как уточняет Конашенков, успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, киев, ситуация в днр и лнр, воздушно-десантные войска россии