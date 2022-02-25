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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Российские десантники захватили аэродром Гостомель в Киевской области
Российские десантники захватили аэродром Гостомель в Киевской области - РИА Новости, 25.02.2022
Российские десантники захватили аэродром Гостомель в Киевской области
Вооруженными силами РФ проведена высадка десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева с участием более 200 российских вертолетов, десантники захватили РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:27
2022-02-25T15:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
киев
ситуация в днр и лнр
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вооруженными силами РФ проведена высадка десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева с участием более 200 российских вертолетов, десантники захватили аэродром и уничтожили более 200 нацистов из специальных подразделений Украины, потерь среди ВС России нет, об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."24 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов… При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных Силах России нет", - заявил он. Как уточняет Конашенков, успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Кирилл Волков
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в мире, россия, украина, киев, ситуация в днр и лнр, воздушно-десантные войска россии
15:27 25.02.2022 (обновлено: 15:42 25.02.2022)
 
Российские десантники захватили аэродром Гостомель в Киевской области

ВДВ России провели успешную операцию по высадке в районе аэродрома Гостомель под Киевом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФлаг ВДВ
Флаг ВДВ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вооруженными силами РФ проведена высадка десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева с участием более 200 российских вертолетов, десантники захватили аэродром и уничтожили более 200 нацистов из специальных подразделений Украины, потерь среди ВС России нет, об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"24 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов… При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных Силах России нет", - заявил он. Как уточняет Конашенков, успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаКиевСитуация в ДНР и ЛНРВоздушно-десантные войска России
 
 
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