16:34 25.02.2022 (обновлено: 16:35 25.02.2022)
Россияне за сутки сняли рекордный за два года объем наличности
Центробанк: россияне в четверг сняли рекордный за два года объем наличности
© Flickr / Leonardo Franko Банкомат
© Flickr / Leonardo Franko
Банкомат
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Спрос россиян и юрлиц на наличные средства в четверг подскочил до двухлетнего рекорда - 111,3 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". На этом фоне резко выросла волатильность финансовых рынков, а курс рубля начал резко падать.
Банки ранее в четверг сообщали РИА Новости, что из-за усилившейся волатильности наблюдают повышенный спрос клиентов на иностранную валюту, а также на наличные средства.
Согласно данным ЦБ, спрос россиян и бизнеса за четверг на наличные деньги вырос в 58 раз - до 111,3 миллиарда рублей. Это был максимальный уровень с 27 марта 2020 года, однако тогда спрос на наличные был гораздо выше - 174,9 миллиарда рублей.
При этом 23 февраля был выходной день, поэтому ЦБ учитывает 24 февраля операции и за предыдущий день.
Опубликовано: Станислав Ванд