https://ria.ru/20220225/dengi-1775099270.html

Россияне за сутки сняли рекордный за два года объем наличности

Россияне за сутки сняли рекордный за два года объем наличности - РИА Новости, 25.02.2022

Россияне за сутки сняли рекордный за два года объем наличности

Спрос россиян и юрлиц на наличные средства в четверг подскочил до двухлетнего рекорда - 111,3 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:34

2022-02-25T16:34

2022-02-25T16:35

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Спрос россиян и юрлиц на наличные средства в четверг подскочил до двухлетнего рекорда - 111,3 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". На этом фоне резко выросла волатильность финансовых рынков, а курс рубля начал резко падать.Банки ранее в четверг сообщали РИА Новости, что из-за усилившейся волатильности наблюдают повышенный спрос клиентов на иностранную валюту, а также на наличные средства.Согласно данным ЦБ, спрос россиян и бизнеса за четверг на наличные деньги вырос в 58 раз - до 111,3 миллиарда рублей. Это был максимальный уровень с 27 марта 2020 года, однако тогда спрос на наличные был гораздо выше - 174,9 миллиарда рублей.При этом 23 февраля был выходной день, поэтому ЦБ учитывает 24 февраля операции и за предыдущий день.

https://ria.ru/20220225/ekonomika-1775022107.html

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)