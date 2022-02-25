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Россияне за сутки сняли рекордный за два года объем наличности
Россияне за сутки сняли рекордный за два года объем наличности - РИА Новости, 25.02.2022
Россияне за сутки сняли рекордный за два года объем наличности
Спрос россиян и юрлиц на наличные средства в четверг подскочил до двухлетнего рекорда - 111,3 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:34
2022-02-25T16:35
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Спрос россиян и юрлиц на наличные средства в четверг подскочил до двухлетнего рекорда - 111,3 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". На этом фоне резко выросла волатильность финансовых рынков, а курс рубля начал резко падать.Банки ранее в четверг сообщали РИА Новости, что из-за усилившейся волатильности наблюдают повышенный спрос клиентов на иностранную валюту, а также на наличные средства.Согласно данным ЦБ, спрос россиян и бизнеса за четверг на наличные деньги вырос в 58 раз - до 111,3 миллиарда рублей. Это был максимальный уровень с 27 марта 2020 года, однако тогда спрос на наличные был гораздо выше - 174,9 миллиарда рублей.При этом 23 февраля был выходной день, поэтому ЦБ учитывает 24 февраля операции и за предыдущий день.
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Станислав Ванд
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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
16:34 25.02.2022 (обновлено: 16:35 25.02.2022)
 
Россияне за сутки сняли рекордный за два года объем наличности

Центробанк: россияне в четверг сняли рекордный за два года объем наличности

© Flickr / Leonardo Franko Банкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Flickr / Leonardo Franko
Банкомат
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Спрос россиян и юрлиц на наличные средства в четверг подскочил до двухлетнего рекорда - 111,3 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". На этом фоне резко выросла волатильность финансовых рынков, а курс рубля начал резко падать.
Банки ранее в четверг сообщали РИА Новости, что из-за усилившейся волатильности наблюдают повышенный спрос клиентов на иностранную валюту, а также на наличные средства.
Согласно данным ЦБ, спрос россиян и бизнеса за четверг на наличные деньги вырос в 58 раз - до 111,3 миллиарда рублей. Это был максимальный уровень с 27 марта 2020 года, однако тогда спрос на наличные был гораздо выше - 174,9 миллиарда рублей.
При этом 23 февраля был выходной день, поэтому ЦБ учитывает 24 февраля операции и за предыдущий день.
Прохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:06
Российская экономика на порядок устойчивее, чем в 2014 году, заявило МЭР
Опубликовано: Станислав Ванд
 
ЭкономикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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