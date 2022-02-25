https://ria.ru/20220225/chlenstvo-1775176337.html

Слуцкий прокомментировал решение СЕ приостановить членство России

Слуцкий прокомментировал решение СЕ приостановить членство России - РИА Новости, 25.02.2022

Слуцкий прокомментировал решение СЕ приостановить членство России

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение Совета Европы приостановить членство России в организации. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T22:14

2022-02-25T22:14

2022-02-25T22:43

леонид слуцкий (политик)

россия

совет европы

в мире

владимир путин

киев

страсбург

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение Совета Европы приостановить членство России в организации."Если Страсбург ставит на "hold" сотрудничество с Москвой, мы проживем без организации", - констатировал он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220225/rossiya-1775138349.html

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Петр Попадюк

леонид слуцкий (политик), россия, совет европы, в мире, владимир путин, киев, страсбург