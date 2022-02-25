https://ria.ru/20220225/chlenstvo-1775142602.html

Приостановка членства России в СЕ включает работу в ПАСЕ, заявил источник

Приостановка членства России в СЕ включает работу в ПАСЕ, заявил источник - РИА Новости, 25.02.2022

Приостановка членства России в СЕ включает работу в ПАСЕ, заявил источник

Источник РИА Новости в Страсбурге пояснил, что начало процедуры приостановления членства России в Совете Европы распространяется на ее работу в ПАСЕ, Комитете... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:54

2022-02-25T18:54

2022-02-25T19:32

россия

совет европы

европейский суд по правам человека (еспч)

в мире

матеуш моравецкий

украина

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Источник РИА Новости в Страсбурге пояснил, что начало процедуры приостановления членства России в Совете Европы распространяется на ее работу в ПАСЕ, Комитете министров иностранных дел (КМСЕ) и ЕСПЧ."Приостановлено право представительства РФ в Совете Европы", - сказал он. При этом собеседник продолжил: "в комитете министров, ПАСЕ и прочих органах". Отвечая на уточняющий вопрос о Страсбургском суде, он заявил "да".Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщил, что Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220225/rossiya-1775138349.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, матеуш моравецкий, украина, донбасс, владимир путин, парламентская ассамблея совета европы