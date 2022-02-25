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Приостановка членства России в СЕ включает работу в ПАСЕ, заявил источник
Приостановка членства России в СЕ включает работу в ПАСЕ, заявил источник - РИА Новости, 25.02.2022
Приостановка членства России в СЕ включает работу в ПАСЕ, заявил источник
Источник РИА Новости в Страсбурге пояснил, что начало процедуры приостановления членства России в Совете Европы распространяется на ее работу в ПАСЕ, Комитете... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:54
2022-02-25T19:32
россия
совет европы
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире
матеуш моравецкий
украина
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Источник РИА Новости в Страсбурге пояснил, что начало процедуры приостановления членства России в Совете Европы распространяется на ее работу в ПАСЕ, Комитете министров иностранных дел (КМСЕ) и ЕСПЧ."Приостановлено право представительства РФ в Совете Европы", - сказал он. При этом собеседник продолжил: "в комитете министров, ПАСЕ и прочих органах". Отвечая на уточняющий вопрос о Страсбургском суде, он заявил "да".Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщил, что Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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украина
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россия, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, матеуш моравецкий, украина, донбасс, владимир путин, парламентская ассамблея совета европы
18:54 25.02.2022 (обновлено: 19:32 25.02.2022)
 
Приостановка членства России в СЕ включает работу в ПАСЕ, заявил источник

Приостановка членства России в Совете Европы распространяется на работу в ПАСЕ и ЕСПЧ

© Фото : Council of Europe/Nicolas ElsaesserЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : Council of Europe/Nicolas Elsaesser
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Источник РИА Новости в Страсбурге пояснил, что начало процедуры приостановления членства России в Совете Европы распространяется на ее работу в ПАСЕ, Комитете министров иностранных дел (КМСЕ) и ЕСПЧ.
"Приостановлено право представительства РФ в Совете Европы", - сказал он. При этом собеседник продолжил: "в комитете министров, ПАСЕ и прочих органах". Отвечая на уточняющий вопрос о Страсбургском суде, он заявил "да".
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщил, что Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Толстой прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы
Опубликовано: Петр Попадюк
 
РоссияСовет ЕвропыЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)В миреМатеуш МоравецкийУкраинаДонбассВладимир ПутинПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
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