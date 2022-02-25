18:54 25.02.2022 (обновлено: 19:32 25.02.2022)
Приостановка членства России в СЕ включает работу в ПАСЕ, заявил источник
Приостановка членства России в Совете Европы распространяется на работу в ПАСЕ и ЕСПЧ
© Фото : Council of Europe/Nicolas ElsaesserЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/Nicolas Elsaesser
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Источник РИА Новости в Страсбурге пояснил, что начало процедуры приостановления членства России в Совете Европы распространяется на ее работу в ПАСЕ, Комитете министров иностранных дел (КМСЕ) и ЕСПЧ.
"Приостановлено право представительства РФ в Совете Европы", - сказал он. При этом собеседник продолжил: "в комитете министров, ПАСЕ и прочих органах". Отвечая на уточняющий вопрос о Страсбургском суде, он заявил "да".
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщил, что Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Петр Попадюк