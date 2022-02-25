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Российские войска взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
Российские войска взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 25.02.2022
Российские войска взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
Российские десантники взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:01
2022-02-25T11:01
2022-02-25T13:14
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские десантники взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС", — сказал Конашенков.Он добавил, что радиационный фон в районе станции в норме, персонал продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку."Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", — подчеркнул Конашенков.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Чернобыльская АЭС взята на совместный контроль военными России и Украины
Российские десантники взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС", — сказал Конашенков. "Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", — добавил Конашенков.
2022-02-25T11:01
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PT0M52S
РИА Новости
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чернобыль, чернобыльская аэс, россия
11:01 25.02.2022 (обновлено: 13:14 25.02.2022)
Российские войска взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС