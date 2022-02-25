https://ria.ru/20220225/chernobyl-1774980450.html

Российские войска взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

Российские войска взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 25.02.2022

Российские войска взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

Российские десантники взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:01

2022-02-25T11:01

2022-02-25T13:14

обострение ситуации в днр и лнр

чернобыль

чернобыльская аэс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023692_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76ade5e55fdb5f71937b82c93c520a30.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские десантники взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС", — сказал Конашенков.Он добавил, что радиационный фон в районе станции в норме, персонал продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку."Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", — подчеркнул Конашенков.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/koridor-1774981191.html

https://ria.ru/20220225/zmeinyy-1774979797.html

чернобыль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Чернобыльская АЭС взята на совместный контроль военными России и Украины Российские десантники взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС", — сказал Конашенков. "Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", — добавил Конашенков. 2022-02-25T11:01 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

чернобыль, чернобыльская аэс, россия