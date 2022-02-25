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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Подразделения Вооруженных сил России заблокировали Чернигов
Подразделения Вооруженных сил России заблокировали Чернигов - РИА Новости, 25.02.2022
Подразделения Вооруженных сил России заблокировали Чернигов
Подразделения Вооруженных сил РФ блокировали украинский город Чернигов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:28
2022-02-25T15:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
чернигов
россия
киев
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ блокировали украинский город Чернигов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."На данный момент подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов", - сказал он.Ранее он сообщил, что силами ВДВ и десанта блокирован с запада Киев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
украина
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в мире, украина, чернигов, россия, киев, воздушно-десантные войска россии
15:28 25.02.2022 (обновлено: 15:42 25.02.2022)
 
Подразделения Вооруженных сил России заблокировали Чернигов

Представитель МО Конашенков заявил, что подразделения ВС России заблокировали Чернигов

© Свято-Троїцький кафедральний соборСвято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове
Свято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове
© Свято-Троїцький кафедральний собор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ блокировали украинский город Чернигов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"На данный момент подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов", - сказал он.
Ранее он сообщил, что силами ВДВ и десанта блокирован с запада Киев.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЧерниговРоссияКиевВоздушно-десантные войска России
 
 
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