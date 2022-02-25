https://ria.ru/20220225/chernigov-1775074698.html
Подразделения Вооруженных сил России заблокировали Чернигов
Подразделения Вооруженных сил России заблокировали Чернигов - РИА Новости, 25.02.2022
Подразделения Вооруженных сил России заблокировали Чернигов
Подразделения Вооруженных сил РФ блокировали украинский город Чернигов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:28
2022-02-25T15:28
2022-02-25T15:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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чернигов
россия
киев
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ блокировали украинский город Чернигов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."На данный момент подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов", - сказал он.Ранее он сообщил, что силами ВДВ и десанта блокирован с запада Киев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, чернигов, россия, киев, воздушно-десантные войска россии
15:28 25.02.2022 (обновлено: 15:42 25.02.2022)
Подразделения Вооруженных сил России заблокировали Чернигов
Представитель МО Конашенков заявил, что подразделения ВС России заблокировали Чернигов