https://ria.ru/20220225/chernigov-1775074698.html

Подразделения Вооруженных сил России заблокировали Чернигов

Подразделения Вооруженных сил России заблокировали Чернигов - РИА Новости, 25.02.2022

Подразделения Вооруженных сил России заблокировали Чернигов

Подразделения Вооруженных сил РФ блокировали украинский город Чернигов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:28

2022-02-25T15:28

2022-02-25T15:42

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

киев

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ блокировали украинский город Чернигов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."На данный момент подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов", - сказал он.Ранее он сообщил, что силами ВДВ и десанта блокирован с запада Киев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

украина

чернигов

россия

киев

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, чернигов, россия, киев, воздушно-десантные войска россии