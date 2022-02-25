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Кадыров: силовики-добровольцы из Чечни готовы выполнять любую спецоперацию
Кадыров: силовики-добровольцы из Чечни готовы выполнять любую спецоперацию - РИА Новости, 25.02.2022
Кадыров: силовики-добровольцы из Чечни готовы выполнять любую спецоперацию
Чечня не перебрасывает силовиков, они находятся там, где должны выполнять поставленные президентом задачи, добровольцы из республики готовы выполнять любую... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:10
2022-02-25T16:10
политика
россия
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Чечня не перебрасывает силовиков, они находятся там, где должны выполнять поставленные президентом задачи, добровольцы из республики готовы выполнять любую спецоперацию на любой территории, заявил глава региона Рамзан Кадыров.Кадыров на фоне ситуации на Украине в пятницу собрал в Грозном более 10 тысяч бойцов силовых структур Чечни. В четверг в аккаунте помощника главы республики были опубликованы фотографии, на которых бойцы батальона "Юг" Росгвардии совершают коллективный намаз в лесистой местности."Мы пока никого не перебрасываем, наши сотрудники выполняют поставленные задачи верховным главнокомандующим на своих объектах, где они должны быть. Мы сегодня собрались, это добровольцы, которые в любое время готовы выехать на любую специальную операцию, на любой территории, чтобы обезопасить наше государство, наш народ", - сказал Кадыров журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775078308.html
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Игорь Тоноян
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политика, россия, чеченская республика (чечня)
16:10 25.02.2022
 
Кадыров: силовики-добровольцы из Чечни готовы выполнять любую спецоперацию

Глава Чечни Кадыров: силовики-добровольцы из республики выполнят любую спецоперацию

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Чечня не перебрасывает силовиков, они находятся там, где должны выполнять поставленные президентом задачи, добровольцы из республики готовы выполнять любую спецоперацию на любой территории, заявил глава региона Рамзан Кадыров.
Кадыров на фоне ситуации на Украине в пятницу собрал в Грозном более 10 тысяч бойцов силовых структур Чечни. В четверг в аккаунте помощника главы республики были опубликованы фотографии, на которых бойцы батальона "Юг" Росгвардии совершают коллективный намаз в лесистой местности.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:37
Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил Кадыров
"Мы пока никого не перебрасываем, наши сотрудники выполняют поставленные задачи верховным главнокомандующим на своих объектах, где они должны быть. Мы сегодня собрались, это добровольцы, которые в любое время готовы выехать на любую специальную операцию, на любой территории, чтобы обезопасить наше государство, наш народ", - сказал Кадыров журналистам.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Жители Донбасса - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 16:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чечня отправила продовольственную помощь беженцам из Донбасса
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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