https://ria.ru/20220225/chechentsy-1775096997.html

Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченцев готовы сражаться за Россию

Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченцев готовы сражаться за Россию - РИА Новости, 25.02.2022

Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченцев готовы сражаться за Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за Россию готовы сражаться 70 тысяч чеченцев, уже составлены соответствующие списки, и пояснил, что сегодняшнюю акцию в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:30

2022-02-25T16:30

2022-02-25T17:39

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за Россию готовы сражаться 70 тысяч чеченцев, уже составлены соответствующие списки, и пояснил, что сегодняшнюю акцию в Грозном неправильно считать демонстрацией силы.Кадыров на фоне ситуации на Украине в пятницу собрал в Грозном более десяти тысяч бойцов силовых структур Чечни."По списку у нас 70 тысяч человек готовы добровольно сражаться за наше государство - Россию", - сказал Кадыров журналистам.На вопрос, можно ли сегодняшнюю встречу называть демонстрацией силы, глава Чечни ответил, что показывать "силу тем бандеровцам, тем отщепенцам - не стоит", потому что "они не воины"."Мы показываем, что мы патриоты, мы готовы защищать свою родину. Мы предлагаем им добровольно сдаться, перейти на территорию России, посоветовались с нашим президентом, какие дальнейшие шаги они должны делать, и дальше по этим шагам развиваться", - объяснил Кадыров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого могут вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/chechnya-1775090666.html

https://ria.ru/20220225/kadyrov-1775079320.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, украина, донбасс, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров