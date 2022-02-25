https://ria.ru/20220225/chechentsy-1775096997.html
Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченцев готовы сражаться за Россию
Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченцев готовы сражаться за Россию - РИА Новости, 25.02.2022
Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченцев готовы сражаться за Россию
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за Россию готовы сражаться 70 тысяч чеченцев, уже составлены соответствующие списки, и пояснил, что сегодняшнюю акцию в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:30
2022-02-25T16:30
2022-02-25T17:39
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775116617_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_65eb7cb5dfeb7f9598bab53ad2d1941d.jpg
ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за Россию готовы сражаться 70 тысяч чеченцев, уже составлены соответствующие списки, и пояснил, что сегодняшнюю акцию в Грозном неправильно считать демонстрацией силы.Кадыров на фоне ситуации на Украине в пятницу собрал в Грозном более десяти тысяч бойцов силовых структур Чечни."По списку у нас 70 тысяч человек готовы добровольно сражаться за наше государство - Россию", - сказал Кадыров журналистам.На вопрос, можно ли сегодняшнюю встречу называть демонстрацией силы, глава Чечни ответил, что показывать "силу тем бандеровцам, тем отщепенцам - не стоит", потому что "они не воины"."Мы показываем, что мы патриоты, мы готовы защищать свою родину. Мы предлагаем им добровольно сдаться, перейти на территорию России, посоветовались с нашим президентом, какие дальнейшие шаги они должны делать, и дальше по этим шагам развиваться", - объяснил Кадыров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого могут вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/chechnya-1775090666.html
https://ria.ru/20220225/kadyrov-1775079320.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775116617_127:0:1087:720_1920x0_80_0_0_af1671941df70e7da081d07bcadca3ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, донбасс, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
16:30 25.02.2022 (обновлено: 17:39 25.02.2022)
Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченцев готовы сражаться за Россию
Глава Чечни Кадыров: за Россию готовы сражаться 70 тысяч чеченцев, уже составлены списки
ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за Россию готовы сражаться 70 тысяч чеченцев, уже составлены соответствующие списки, и пояснил, что сегодняшнюю акцию в Грозном неправильно считать демонстрацией силы.
Кадыров на фоне ситуации на Украине
в пятницу собрал в Грозном
более десяти тысяч бойцов силовых структур Чечни.
"По списку у нас 70 тысяч человек готовы добровольно сражаться за наше государство - Россию", - сказал Кадыров журналистам.
На вопрос, можно ли сегодняшнюю встречу называть демонстрацией силы, глава Чечни ответил, что показывать "силу тем бандеровцам, тем отщепенцам - не стоит", потому что "они не воины".
"Мы показываем, что мы патриоты, мы готовы защищать свою родину. Мы предлагаем им добровольно сдаться, перейти на территорию России
, посоветовались с нашим президентом, какие дальнейшие шаги они должны делать, и дальше по этим шагам развиваться", - объяснил Кадыров.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого могут вернуться к семьям.