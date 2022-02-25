Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/chechentsy-1775096997.html
Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченцев готовы сражаться за Россию
Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченцев готовы сражаться за Россию - РИА Новости, 25.02.2022
Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченцев готовы сражаться за Россию
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за Россию готовы сражаться 70 тысяч чеченцев, уже составлены соответствующие списки, и пояснил, что сегодняшнюю акцию в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:30
2022-02-25T17:39
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775116617_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_65eb7cb5dfeb7f9598bab53ad2d1941d.jpg
ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за Россию готовы сражаться 70 тысяч чеченцев, уже составлены соответствующие списки, и пояснил, что сегодняшнюю акцию в Грозном неправильно считать демонстрацией силы.Кадыров на фоне ситуации на Украине в пятницу собрал в Грозном более десяти тысяч бойцов силовых структур Чечни."По списку у нас 70 тысяч человек готовы добровольно сражаться за наше государство - Россию", - сказал Кадыров журналистам.На вопрос, можно ли сегодняшнюю встречу называть демонстрацией силы, глава Чечни ответил, что показывать "силу тем бандеровцам, тем отщепенцам - не стоит", потому что "они не воины"."Мы показываем, что мы патриоты, мы готовы защищать свою родину. Мы предлагаем им добровольно сдаться, перейти на территорию России, посоветовались с нашим президентом, какие дальнейшие шаги они должны делать, и дальше по этим шагам развиваться", - объяснил Кадыров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого могут вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/chechnya-1775090666.html
https://ria.ru/20220225/kadyrov-1775079320.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775116617_127:0:1087:720_1920x0_80_0_0_af1671941df70e7da081d07bcadca3ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, донбасс, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
16:30 25.02.2022 (обновлено: 17:39 25.02.2022)
 
Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченцев готовы сражаться за Россию

Глава Чечни Кадыров: за Россию готовы сражаться 70 тысяч чеченцев, уже составлены списки

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном. Кадр видео
Военнослужащие во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Военнослужащие во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном. Кадр видео
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за Россию готовы сражаться 70 тысяч чеченцев, уже составлены соответствующие списки, и пояснил, что сегодняшнюю акцию в Грозном неправильно считать демонстрацией силы.
Кадыров на фоне ситуации на Украине в пятницу собрал в Грозном более десяти тысяч бойцов силовых структур Чечни.
"По списку у нас 70 тысяч человек готовы добровольно сражаться за наше государство - Россию", - сказал Кадыров журналистам.
На вопрос, можно ли сегодняшнюю встречу называть демонстрацией силы, глава Чечни ответил, что показывать "силу тем бандеровцам, тем отщепенцам - не стоит", потому что "они не воины".
"Мы показываем, что мы патриоты, мы готовы защищать свою родину. Мы предлагаем им добровольно сдаться, перейти на территорию России, посоветовались с нашим президентом, какие дальнейшие шаги они должны делать, и дальше по этим шагам развиваться", - объяснил Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:10
Кадыров: силовики-добровольцы из Чечни готовы выполнять любую спецоперацию
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого могут вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:39
Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала