https://ria.ru/20220225/boyard-1774974068.html

Тигры больше не будут сниматься в культовом шоу "Форт Боярд"

Тигры больше не будут сниматься в культовом шоу "Форт Боярд" - РИА Новости, 25.02.2022

Тигры больше не будут сниматься в культовом шоу "Форт Боярд"

Новые сезоны "Форт Боярд" будут выходить без тигров, которые традиционно появлялись в культовом телешоу с самого первого выпуска более 30 лет назад. Об этом... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:02

2022-02-25T11:02

2022-02-25T11:02

культура

новости культуры

ла-рошель

сергей брилев

леонид парфенов

николай валуев

леонид ярмольник

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ПАРИЖ, 25 фев — РИА Новости. Новые сезоны "Форт Боярд" будут выходить без тигров, которые традиционно появлялись в культовом телешоу с самого первого выпуска более 30 лет назад. Об этом сообщает 20 Minutes. ила продюсер Алексия Ларош-Жубер."Я чувствую глубинное общественное движение, к которому стоит прислушаться, относительно защиты крупных хищников и особенно кошачьих", — говорит продюсер шоу Алексия Ларош-Жубер. Она заявила, что достигла соглашения с телекомпанией, которая выплатит крупную сумму владельцу и заводчику тигров, участвовавших в съемках, чтобы он ухаживал за ними до их естественной смерти.Впервые "Форт Боярд" вышел в эфир французского телевидения летом 1990 года. Российские звезды покоряют форт с 1998 года. В свое время ведущими программы были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник и Николай Валуев. Всего шоу транслируется более чем в тридцати странах. Местом съемок приключенческого проекта стал одноименный форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от французского города Ла-Рошель. По легенде игры, на протяжении двухсот лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. А чтобы ее открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.

https://ria.ru/20220225/rekvizit-1774840237.html

ла-рошель

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Елена Громова

новости культуры, ла-рошель, сергей брилев, леонид парфенов, николай валуев, леонид ярмольник