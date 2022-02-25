https://ria.ru/20220225/boyard-1774974068.html
Тигры больше не будут сниматься в культовом шоу "Форт Боярд"
Тигры больше не будут сниматься в культовом шоу "Форт Боярд" - РИА Новости, 25.02.2022
Тигры больше не будут сниматься в культовом шоу "Форт Боярд"
Новые сезоны "Форт Боярд" будут выходить без тигров, которые традиционно появлялись в культовом телешоу с самого первого выпуска более 30 лет назад. Об этом... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:02
2022-02-25T11:02
2022-02-25T11:02
культура
новости культуры
ла-рошель
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леонид парфенов
николай валуев
леонид ярмольник
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ПАРИЖ, 25 фев — РИА Новости. Новые сезоны "Форт Боярд" будут выходить без тигров, которые традиционно появлялись в культовом телешоу с самого первого выпуска более 30 лет назад. Об этом сообщает 20 Minutes. ила продюсер Алексия Ларош-Жубер."Я чувствую глубинное общественное движение, к которому стоит прислушаться, относительно защиты крупных хищников и особенно кошачьих", — говорит продюсер шоу Алексия Ларош-Жубер. Она заявила, что достигла соглашения с телекомпанией, которая выплатит крупную сумму владельцу и заводчику тигров, участвовавших в съемках, чтобы он ухаживал за ними до их естественной смерти.Впервые "Форт Боярд" вышел в эфир французского телевидения летом 1990 года. Российские звезды покоряют форт с 1998 года. В свое время ведущими программы были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник и Николай Валуев. Всего шоу транслируется более чем в тридцати странах. Местом съемок приключенческого проекта стал одноименный форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от французского города Ла-Рошель. По легенде игры, на протяжении двухсот лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. А чтобы ее открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ла-рошель, сергей брилев, леонид парфенов, николай валуев, леонид ярмольник
Тигры больше не будут сниматься в культовом шоу "Форт Боярд"
Продюсер Алексия Ларош-Жубер заявила, что тигры не будут сниматься в шоу "Форт Боярд"
ПАРИЖ, 25 фев — РИА Новости.
Новые сезоны "Форт Боярд" будут выходить без тигров, которые традиционно появлялись в культовом телешоу с самого первого выпуска более 30 лет назад. Об этом сообщает
20 Minutes. ила продюсер Алексия Ларош-Жубер.
"Я чувствую глубинное общественное движение, к которому стоит прислушаться, относительно защиты крупных хищников и особенно кошачьих", — говорит продюсер шоу Алексия Ларош-Жубер.
Она заявила, что достигла соглашения с телекомпанией, которая выплатит крупную сумму владельцу и заводчику тигров, участвовавших в съемках, чтобы он ухаживал за ними до их естественной смерти.
Впервые "Форт Боярд" вышел в эфир французского телевидения летом 1990 года. Российские звезды покоряют форт с 1998 года. В свое время ведущими программы были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник и Николай Валуев. Всего шоу транслируется более чем в тридцати странах.
Местом съемок приключенческого проекта стал одноименный форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от французского города Ла-Рошель. По легенде игры, на протяжении двухсот лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. А чтобы ее открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.
Опубликовано: Елена Громова