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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/bosfor-1775171086.html
В НАТО не обсуждали призыв Киева перекрыть Босфор для России, заявил генсек
В НАТО не обсуждали призыв Киева перекрыть Босфор для России, заявил генсек - РИА Новости, 25.02.2022
В НАТО не обсуждали призыв Киева перекрыть Босфор для России, заявил генсек
Страны НАТО на заседании в пятницу не обсуждали призыв Украины к Турции закрыть пролив Босфор для РФ, заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:30
2022-02-25T21:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мевлют чавушоглу
дарданеллы
киев
анкара
признание днр и лнр в россии
василий бондар
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Страны НАТО на заседании в пятницу не обсуждали призыв Украины к Турции закрыть пролив Босфор для РФ, заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг."Это не было вопросом", - сказал он.Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.Позднее спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, комментируя призывы о "закрытии" проливов для российских кораблей, заявил, что Анкара будет строго соблюдать конвенцию Монтре.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, мевлют чавушоглу, дарданеллы, киев, анкара, признание днр и лнр в россии, василий бондар
21:30 25.02.2022
 
В НАТО не обсуждали призыв Киева перекрыть Босфор для России, заявил генсек

Генсек Столтенберг: страны НАТО не обсуждали призыв Украины перекрыть Босфор для России

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Страны НАТО на заседании в пятницу не обсуждали призыв Украины к Турции закрыть пролив Босфор для РФ, заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Это не было вопросом", - сказал он.
Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.
Позднее спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, комментируя призывы о "закрытии" проливов для российских кораблей, заявил, что Анкара будет строго соблюдать конвенцию Монтре.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В НАТО заявили, что продолжат оказывать "практическую" помощь Украине
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМевлют ЧавушоглуДарданеллыКиевАнкараПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВасилий Бондар
 
 
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