https://ria.ru/20220225/bosfor-1775171086.html

В НАТО не обсуждали призыв Киева перекрыть Босфор для России, заявил генсек

В НАТО не обсуждали призыв Киева перекрыть Босфор для России, заявил генсек - РИА Новости, 25.02.2022

В НАТО не обсуждали призыв Киева перекрыть Босфор для России, заявил генсек

Страны НАТО на заседании в пятницу не обсуждали призыв Украины к Турции закрыть пролив Босфор для РФ, заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:30

2022-02-25T21:30

2022-02-25T21:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мевлют чавушоглу

дарданеллы

киев

анкара

признание днр и лнр в россии

василий бондар

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Страны НАТО на заседании в пятницу не обсуждали призыв Украины к Турции закрыть пролив Босфор для РФ, заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг."Это не было вопросом", - сказал он.Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.Позднее спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, комментируя призывы о "закрытии" проливов для российских кораблей, заявил, что Анкара будет строго соблюдать конвенцию Монтре.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775157699.html

дарданеллы

киев

анкара

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2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, мевлют чавушоглу, дарданеллы, киев, анкара, признание днр и лнр в россии, василий бондар