https://ria.ru/20220225/bolnitsa-1775044913.html

В ДНР заявили о повреждении зданий больницы в Докучаевске при обстреле

В ДНР заявили о повреждении зданий больницы в Докучаевске при обстреле - РИА Новости, 25.02.2022

В ДНР заявили о повреждении зданий больницы в Докучаевске при обстреле

Здания комплекса центральной больницы в населенном пункте Докучаевск в ДНР повреждены в результате обстрела украинскими войсками, сообщило представительство... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:05

2022-02-25T14:05

2022-02-25T14:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

докучаевск

украина

донецкая народная республика

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46719240695ca673a6807e76f6bb956d.jpg

ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Здания комплекса центральной больницы в населенном пункте Докучаевск в ДНР повреждены в результате обстрела украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате обстрела ВФУ н.п. Докучаевск зафиксированы повреждения двери и остекления в здании морга. Также повреждена дверь прачечной в ЦГБ", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

россия

докучаевск

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, докучаевск, украина, донецкая народная республика, донбасс