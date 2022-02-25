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Власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады
Власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады - РИА Новости, 25.02.2022
Власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады
Планы привлечь к ответственности и наказать виновных в организации водной блокады Крыма остаются, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T06:26
2022-02-25T09:06
россия
москва
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Планы привлечь к ответственности и наказать виновных в организации водной блокады Крыма остаются, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.По его словам, организаторов блокады необходимо привлечь к ответственности и наказать в соответствии с законом.Ранее сообщалось, что в Москве подготовили первый иск к Украине по водной блокаде. Его предъявят государству в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственного агентства водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу полностью прекратили в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба составила 1,47 триллиона рублей.Двадцать четвертого февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
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россия, москва, общество
06:26 25.02.2022 (обновлено: 09:06 25.02.2022)
 
Власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады

Первый вице-спикер крымского парламента Фикс: к организаторам водной блокады подадут иски

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Ленина в городе Керчь
Прохожие на улице Ленина в городе Керчь - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Планы привлечь к ответственности и наказать виновных в организации водной блокады Крыма остаются, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.

"Мы будем предъявлять иски к тем деятелям, которые осуществили эту водную блокаду. Иски будут поданы в суд в установленном законном порядке", — прокомментировал Фикс РИА Новости.

По его словам, организаторов блокады необходимо привлечь к ответственности и наказать в соответствии с законом.
Ранее сообщалось, что в Москве подготовили первый иск к Украине по водной блокаде. Его предъявят государству в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственного агентства водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
00:39
В Крыму поблагодарили российских военных за прорыв водной блокады
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу полностью прекратили в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба составила 1,47 триллиона рублей.
Двадцать четвертого февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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