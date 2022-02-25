https://ria.ru/20220225/blokada-1774941464.html
Власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады
Власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады - РИА Новости, 25.02.2022
Власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады
Планы привлечь к ответственности и наказать виновных в организации водной блокады Крыма остаются, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T06:26
2022-02-25T06:26
2022-02-25T09:06
россия
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599162283_0:341:3034:2048_1920x0_80_0_0_f18d067b6b30c0f0236a8e93f4b7768e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Планы привлечь к ответственности и наказать виновных в организации водной блокады Крыма остаются, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.По его словам, организаторов блокады необходимо привлечь к ответственности и наказать в соответствии с законом.Ранее сообщалось, что в Москве подготовили первый иск к Украине по водной блокаде. Его предъявят государству в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственного агентства водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу полностью прекратили в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба составила 1,47 триллиона рублей.Двадцать четвертого февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220225/blagodarnost-1774926079.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599162283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c2eaa125d62b8b9e25820f8a12fbf4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество
06:26 25.02.2022 (обновлено: 09:06 25.02.2022)
Власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады
Первый вице-спикер крымского парламента Фикс: к организаторам водной блокады подадут иски
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Планы привлечь к ответственности и наказать виновных в организации водной блокады Крыма остаются, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков
сказал, что выход российских войск к Херсону
позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
"Мы будем предъявлять иски к тем деятелям, которые осуществили эту водную блокаду. Иски будут поданы в суд в установленном законном порядке", — прокомментировал Фикс РИА Новости.
По его словам, организаторов блокады необходимо привлечь к ответственности и наказать в соответствии с законом.
Ранее сообщалось, что в Москве подготовили первый иск к Украине
по водной блокаде. Его предъявят государству в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственного агентства водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией
подачу полностью прекратили в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба составила 1,47 триллиона рублей.
Двадцать четвертого февраля 2022 года президент России Владимир Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.