https://ria.ru/20220225/blokada-1774941464.html

Власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады

Власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады - РИА Новости, 25.02.2022

Власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады

Планы привлечь к ответственности и наказать виновных в организации водной блокады Крыма остаются, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T06:26

2022-02-25T06:26

2022-02-25T09:06

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москва

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Планы привлечь к ответственности и наказать виновных в организации водной блокады Крыма остаются, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.По его словам, организаторов блокады необходимо привлечь к ответственности и наказать в соответствии с законом.Ранее сообщалось, что в Москве подготовили первый иск к Украине по водной блокаде. Его предъявят государству в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственного агентства водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу полностью прекратили в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба составила 1,47 триллиона рублей.Двадцать четвертого февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, москва, общество